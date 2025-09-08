В Одессе под окнами общежития нашли мертвого младенца
Киев • УНН
В Одессе 39-летняя женщина якобы выбросила младенца с пятого этажа общежития. Ребенок погиб. С матерью работают следователи, обстоятельства трагедии устанавливаются, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
В сети появилось сообщение о том, что на Довженко 39-летняя женщина выбросила с 5 этажа общежития новорожденного ребенка.
В полиции информацию о мертвом младенце подтвердили. Что касается обстоятельств его смерти – информация устанавливается.
"Сегодня, 8 сентября, в полицию поступило сообщение от заведующей одного из общежитий в Приморском районе Одессы об обнаружении возле здания младенца без признаков жизни", - написали правоохранители впоследствии на своем Facebook.
Напомним
Как сообщается, сейчас с женщиной работают следователи. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.