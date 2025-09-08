$41.220.13
9К720 Искандер

В Одессе под окнами общежития нашли мертвого младенца

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

В Одессе 39-летняя женщина выбросила младенца с пятого этажа общежития, ребенок погиб. Полиция расследует обстоятельства трагедии, работая с матерью.

В Одессе под окнами общежития нашли мертвого младенца

В Одессе 39-летняя женщина якобы выбросила младенца с пятого этажа общежития. Ребенок погиб. С матерью работают следователи, обстоятельства трагедии устанавливаются, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

В сети появилось сообщение о том, что на Довженко 39-летняя женщина выбросила с 5 этажа общежития новорожденного ребенка.

В полиции информацию о мертвом младенце подтвердили. Что касается обстоятельств его смерти – информация устанавливается.

"Сегодня, 8 сентября, в полицию поступило сообщение от заведующей одного из общежитий в Приморском районе Одессы об обнаружении возле здания младенца без признаков жизни", - написали правоохранители впоследствии на своем Facebook.

Напомним

Как сообщается, сейчас с женщиной работают следователи. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Читайте также: В Кривом Роге полицейский застрелился в авто из служебного оружия.

Алена Уткина

