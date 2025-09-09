$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 15130 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 21310 перегляди
Ексклюзив
07:01 • 20911 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Ексклюзив
07:01 • 20911 перегляди
06:31 • 14947 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
06:31 • 14947 перегляди
8 вересня, 21:35 • 15269 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 21:35 • 15269 перегляди
8 вересня, 17:31 • 21131 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 17:31 • 21131 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 34160 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 42748 перегляди
8 вересня, 12:50 • 28108 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:50 • 28108 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48800 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Дитина загинула, матір затримано за статтею про умисне вбивство новонародженої дитини.

Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку

У Одесі 39-річна жінка викинула немовля з п’ятого поверху гуртожитку - немовля загинуло. Правоохоронці затримали матір за статтею - умисне вбивство новонародженої дитини. Їй загрожує до 5 років позбавленні волі, повідомили у поліції Одеської області, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліцейських. Її дії кваліфіковано за ст. 117 - умисне вбивство матірʼю своєї новонародженої дитини відразу після пологів. Максимальне покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк до пʼяти років

 - йдеться у дописі.

Жінка народила доньку, перебуваючи у нетверезому стані та одразу ж викинула її з вікна на вулицю. Після скоєного вона намагалась приховати сліди злочину.

У рамках досудового розслідування буде проведено низку судових експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність жінки.

Крім того, в жінки є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Правоохоронці передали інформацію щодо матері соцслужбі для вирішення подальшої долі дитини.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Одесі 39-річна жінка начебто викинула немовля з п’ятого поверху гуртожитку на Довженка. Як вказано, в цей момент вона перебувала в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі, за місцем проживання свого співмешканця.

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
Одеса