Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку
Київ • УНН
Дитина загинула, матір затримано за статтею про умисне вбивство новонародженої дитини.
У Одесі 39-річна жінка викинула немовля з п’ятого поверху гуртожитку - немовля загинуло. Правоохоронці затримали матір за статтею - умисне вбивство новонародженої дитини. Їй загрожує до 5 років позбавленні волі, повідомили у поліції Одеської області, пише УНН.
Деталі
Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліцейських. Її дії кваліфіковано за ст. 117 - умисне вбивство матірʼю своєї новонародженої дитини відразу після пологів. Максимальне покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк до пʼяти років
Жінка народила доньку, перебуваючи у нетверезому стані та одразу ж викинула її з вікна на вулицю. Після скоєного вона намагалась приховати сліди злочину.
У рамках досудового розслідування буде проведено низку судових експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність жінки.
Крім того, в жінки є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Правоохоронці передали інформацію щодо матері соцслужбі для вирішення подальшої долі дитини.
Нагадаємо
