$41.280.03
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
10:07 • 46 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 904 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 5772 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 11917 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 11007 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 21936 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 21727 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 55327 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 65254 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 46308 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
752мм
Популярнi новини
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 16293 перегляди
Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині 16 вересня, 00:54 • 3782 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 10894 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 12737 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 17072 перегляди
Публікації
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 46 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 5772 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 11917 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 21936 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 30953 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Сосєдка
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 38035 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 37798 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 42911 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 48497 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 98444 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Північний потік
The New York Times
Truth Social

У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Працівники водоканалу виявили 5-місячний плід дитини у каналізаційному колекторі на площі Володимира Великого в Кривому Розі. Поліція Дніпропетровської області проводить перевірку для з'ясування обставин події та встановлення причетних осіб.

У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти

У Кривому Розі працівники водоканалу виявили тіло немовляти. Поліція проводить перевірку, щоб з’ясувати обставини події, пише УНН із посиланням на прессслужбу поліції Дніпропетровської області.

Деталі

За повідомленнями у мережі, у каналізації Кривого Рогу водоканальники, коли чистили засмічення в районі площі Володимира Великого, "виявили 5-місячний плід дитини".

Уночі 16 вересня до поліції надійшло повідомлення від працівників водоканалу про виявлення тіла дитини у каналізаційному колекторі. За цим фактом зареєстровано матеріали та розпочато перевірку для з’ясування всіх обставин події і встановлення осіб, причетних до правопорушення

 - повідомили УНН у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку09.09.25, 11:53 • 3930 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Кривий Ріг