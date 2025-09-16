У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Київ • УНН
Працівники водоканалу виявили 5-місячний плід дитини у каналізаційному колекторі на площі Володимира Великого в Кривому Розі. Поліція Дніпропетровської області проводить перевірку для з'ясування обставин події та встановлення причетних осіб.
У Кривому Розі працівники водоканалу виявили тіло немовляти. Поліція проводить перевірку, щоб з’ясувати обставини події, пише УНН із посиланням на прессслужбу поліції Дніпропетровської області.
Деталі
За повідомленнями у мережі, у каналізації Кривого Рогу водоканальники, коли чистили засмічення в районі площі Володимира Великого, "виявили 5-місячний плід дитини".
Уночі 16 вересня до поліції надійшло повідомлення від працівників водоканалу про виявлення тіла дитини у каналізаційному колекторі. За цим фактом зареєстровано матеріали та розпочато перевірку для з’ясування всіх обставин події і встановлення осіб, причетних до правопорушення
