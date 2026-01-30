У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
Київ • УНН
У Києві під час ремонтних робіт виявили муміфіковане тіло чоловіка 1947 року народження. Мешканці будинку востаннє бачили його наприкінці 2021 або на початку 2022 року.
У Києві знайшли муміфіковане тіло під час проведення ремонтних робіт. Тіло померлого чоловіка вірогідно знаходилося у квартирі роками. Детальніше про обставини інциденту журналістці УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
На лінію 102 звернулась майстер ЖЕКу з повідомленням про необхідність відкриття дверей квартири для ремонтних робіт. Ще до прибуття поліції працівники ЖЕКу виламали двері квартири та виявили муміфіковане тіло людини
Правоохоронці встановили, що тіло належить чоловікові 1947 року народження.
Окрім того, з’ясувалося, що востаннє його бачили мешканці будинку орієнтовно наприкінці 2021 року, або на початку 2022 року.
