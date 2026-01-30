У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі

У Києві знайшли муміфіковане тіло під час проведення ремонтних робіт. Тіло померлого чоловіка вірогідно знаходилося у квартирі роками. Детальніше про обставини інциденту журналістці УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На лінію 102 звернулась майстер ЖЕКу з повідомленням про необхідність відкриття дверей квартири для ремонтних робіт. Ще до прибуття поліції працівники ЖЕКу виламали двері квартири та виявили муміфіковане тіло людини - повідомили у поліції.

Деталі

Правоохоронці встановили, що тіло належить чоловікові 1947 року народження.

Окрім того, з’ясувалося, що востаннє його бачили мешканці будинку орієнтовно наприкінці 2021 року, або на початку 2022 року.

