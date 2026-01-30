$42.850.08
Ексклюзив
10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
Популярнi новини
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування 30 січня, 00:29
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF 04:46
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у Чечні 05:12
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg 05:47
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТП 08:38
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів 29 січня, 16:36
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців 29 січня, 15:15
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами 28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження 28 січня, 07:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Канада
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі 29 січня, 18:08
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 29 січня, 16:52
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження 28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу 27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту 27 січня, 17:26
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Опалення
Золото

У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі

Київ • УНН

 • 266 перегляди

У Києві під час ремонтних робіт виявили муміфіковане тіло чоловіка 1947 року народження. Мешканці будинку востаннє бачили його наприкінці 2021 або на початку 2022 року.

У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі

У Києві знайшли муміфіковане тіло під час проведення ремонтних робіт. Тіло померлого чоловіка вірогідно знаходилося у квартирі роками. Детальніше про обставини інциденту журналістці УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На лінію 102 звернулась майстер ЖЕКу з повідомленням про необхідність відкриття дверей квартири для ремонтних робіт. Ще до прибуття поліції працівники ЖЕКу виламали двері квартири та виявили муміфіковане тіло людини

- повідомили у поліції.

Деталі

Правоохоронці встановили, що тіло належить чоловікові 1947 року народження.

Окрім того, з’ясувалося, що востаннє його бачили мешканці будинку орієнтовно наприкінці 2021 року, або на початку 2022 року.

У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти 16.09.25, 12:54

Алла Кіосак

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ