В результате удара вражеского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумщины, еще одна женщина получила ранения - ОВА

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
17:20 • 946 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 5828 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 12252 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 15076 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 17630 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 19753 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 23900 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 31610 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 36053 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42339 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.6м/с
81%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 36643 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 22570 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 17030 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 15208 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 14718 просмотра
публикации
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 4260 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 11705 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 14758 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 76042 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 61036 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Кудрицкий
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Германия
Сумская область
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto17:25 • 236 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 3780 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 8178 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 15249 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 17069 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

В результате удара вражеского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумщины, еще одна женщина получила ранения - ОВА

Киев • УНН

 • 6 просмотра

27-летняя жительница Сумщины погибла от удара российского FPV-дрона, 63-летняя женщина госпитализирована с ранениями. Погибшая вернулась в Юнаковскую общину после эвакуации.

В результате удара вражеского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумщины, еще одна женщина получила ранения - ОВА

В пятницу, 30 января, в результате атаки российского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумской области. Также в результате атаки российского дрона в Великописаревской общине пострадала 63-летняя женщина. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

"Сегодня, к сожалению, в результате атаки российского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумской области. Женщина ранее была эвакуирована на более безопасную территорию, однако впоследствии вернулась на территорию Юнаковской общины", - сообщил Григоров.

Он добавил, что в этот же день в результате атаки российского дрона в Великописаревской общине пострадала 63-летняя женщина. Ее с ранениями госпитализировали. Оказывается необходимая медицинская помощь.

Григоров призвал жителей Сумской области не пренебрегать безопасностью и не возвращаться на опасные территории.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в таких городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумской области.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины