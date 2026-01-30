В результате удара вражеского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумщины, еще одна женщина получила ранения - ОВА

В пятницу, 30 января, в результате атаки российского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумской области. Также в результате атаки российского дрона в Великописаревской общине пострадала 63-летняя женщина. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

"Сегодня, к сожалению, в результате атаки российского FPV-дрона погибла 27-летняя жительница Сумской области. Женщина ранее была эвакуирована на более безопасную территорию, однако впоследствии вернулась на территорию Юнаковской общины", - сообщил Григоров.

Он добавил, что в этот же день в результате атаки российского дрона в Великописаревской общине пострадала 63-летняя женщина. Ее с ранениями госпитализировали. Оказывается необходимая медицинская помощь.

Григоров призвал жителей Сумской области не пренебрегать безопасностью и не возвращаться на опасные территории.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в таких городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумской области.