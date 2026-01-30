Унаслідок удару ворожого FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини, ще одна жінка зазнала поранень - ОВА

$42.850.08
51.240.01
Ексклюзив
17:20 • 1184 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 6124 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 12398 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 15199 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 17736 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19807 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23945 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31646 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 36080 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42363 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 36721 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 22642 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 17139 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 15317 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 14824 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 4490 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 11816 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 14930 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 76153 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 61140 перегляди
УНН Lite
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 334 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 3892 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 8306 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 15400 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 17223 перегляди
Унаслідок удару ворожого FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини, ще одна жінка зазнала поранень - ОВА

Київ • УНН

 • 92 перегляди

27-річна мешканка Сумщини загинула від удару російського FPV-дрона, 63-річна жінка госпіталізована з пораненнями. Загибла повернулася в Юнаківську громаду після евакуації.

Унаслідок удару ворожого FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини, ще одна жінка зазнала поранень - ОВА

У п’ятницю, 30 січня, унаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини. Також внаслідок атаки російського дрона у Великописарівській громаді постраждала 63-річна жінка. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, на жаль, унаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини. Жінка раніше була евакуйована на більш безпечну територію, однак згодом повернулася на територію Юнаківської громади", - повідомив Григоров.

Він додав, що цього ж дня внаслідок атаки російського дрона у Великописарівській громаді постраждала 63-річна жінка. Її з пораненнями госпіталізували. Надається необхідна медична допомога.

Григоров закликав мешканців Сумщини не нехтувати безпекою та не повертатися на небезпечні території.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у таких містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України