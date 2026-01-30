Унаслідок удару ворожого FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини, ще одна жінка зазнала поранень - ОВА

У п’ятницю, 30 січня, унаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини. Також внаслідок атаки російського дрона у Великописарівській громаді постраждала 63-річна жінка. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, на жаль, унаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 27-річна мешканка Сумщини. Жінка раніше була евакуйована на більш безпечну територію, однак згодом повернулася на територію Юнаківської громади", - повідомив Григоров.

Він додав, що цього ж дня внаслідок атаки російського дрона у Великописарівській громаді постраждала 63-річна жінка. Її з пораненнями госпіталізували. Надається необхідна медична допомога.

Григоров закликав мешканців Сумщини не нехтувати безпекою та не повертатися на небезпечні території.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у таких містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини.