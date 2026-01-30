Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью

Известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова рассказала, как сотрудничает с украинскими и мировыми звездами. В частности, женщина вспомнила свое знакомство с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком и то, как она вышла на контакт с поэтессой-шестидесятницей Линой Костенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Гасанова дала Еве Коршик.

Эльвира рассказала, как именно познакомилась с Александром. Как оказалось, Усику посоветовала Гасанову ее подруга. Александр как раз искал дизайнера, который смог бы сделать эффектный подарок близкому человеку боксера. После того, как Эльвира сшила для знакомого спортсмена эффектную дубленку, они завязали сотрудничество.

Впоследствии, после того, как Эльвира сшила для Александра смокинг, он спросил о том, может ли она помочь ему в создании стильного образа казака для эффектного перформанса перед боем. Основательница бренда GASANOVA рассказала, с какой именно просьбой к ней обратился украинский чемпион.

"Хочу быть в стиле казака" (прим. пересказывает слова Усика). "Кидает мне картинку с Pinterest, где там изображен театральный костюм, или что-то такое. Я говорю супер. Могу менять, чтобы было стильно? Потому что знаешь, это же не просто о том, что ты сделаешь то, что он хотел. Это о том, что ты потом будешь коммуницировать и говорить, что это сделала я, и горжусь, и потом могу как-то отобразить это в бренде", - отметила дизайнер.

В конце концов, она создала именно тот образ, который ошеломил фанатов бокса по всему миру. При этом, Эльвира добавила, что Александру нравятся не все идеи, которые она ему предлагала. В частности, Усик оттолкнул идею костюма с камнями.

Помимо интересного опыта сотрудничества с Усиком, Эливира Гасанова рассказала о том, как амбассадором ее бренда стала легендарная поэтесса Лина Костенко. Дизайнер говорит, что для лица бренда ей нужен был символический для Украины человек, легендарный человек. В конце концов, Эльвира вышла на контакт с дочерью Лины Васильевны, чтобы договориться о сотрудничестве. Дочь знаменитости сначала говорила, что мама редко участвует в мероприятиях. Однако, после личной встречи и тесной коммуникации, Лина Васильевна согласилась.

Мы приехали с командой, взяли даже визажиста с собой, чтобы если что, что-то немножко сделать. Я надеялась, что это будет просто 10 минут, мы запишем, как она прочитает несколько строк, которые нам были важны и все, а ей настолько понравилось, что мы записывали и записывали - с радостью рассказала Гасанова.

