Эксклюзив
17:20 • 158 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 4864 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 11786 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 14591 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 17188 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 19443 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 23663 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 31443 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35973 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 42257 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова рассказала о создании образа казака для боксера Александра Усика и сотрудничестве с поэтессой Линой Костенко. Она создала эффектный образ для Усика и привлекла Костенко в качестве амбассадора своего бренда.

Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью

Известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова рассказала, как сотрудничает с украинскими и мировыми звездами. В частности, женщина вспомнила свое знакомство с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком и то, как она вышла на контакт с поэтессой-шестидесятницей Линой Костенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Гасанова дала Еве Коршик.

Эльвира рассказала, как именно познакомилась с Александром. Как оказалось, Усику посоветовала Гасанову ее подруга. Александр как раз искал дизайнера, который смог бы сделать эффектный подарок близкому человеку боксера. После того, как Эльвира сшила для знакомого спортсмена эффектную дубленку, они завязали сотрудничество.

Впоследствии, после того, как Эльвира сшила для Александра смокинг, он спросил о том, может ли она помочь ему в создании стильного образа казака для эффектного перформанса перед боем. Основательница бренда GASANOVA рассказала, с какой именно просьбой к ней обратился украинский чемпион.

"Хочу быть в стиле казака" (прим. пересказывает слова Усика). "Кидает мне картинку с Pinterest, где там изображен театральный костюм, или что-то такое. Я говорю супер. Могу менять, чтобы было стильно? Потому что знаешь, это же не просто о том, что ты сделаешь то, что он хотел. Это о том, что ты потом будешь коммуницировать и говорить, что это сделала я, и горжусь, и потом могу как-то отобразить это в бренде",

- отметила дизайнер.

В конце концов, она создала именно тот образ, который ошеломил фанатов бокса по всему миру. При этом, Эльвира добавила, что Александру нравятся не все идеи, которые она ему предлагала. В частности, Усик оттолкнул идею костюма с камнями.

Помимо интересного опыта сотрудничества с Усиком, Эливира Гасанова рассказала о том, как амбассадором ее бренда стала легендарная поэтесса Лина Костенко. Дизайнер говорит, что для лица бренда ей нужен был символический для Украины человек, легендарный человек. В конце концов, Эльвира вышла на контакт с дочерью Лины Васильевны, чтобы договориться о сотрудничестве. Дочь знаменитости сначала говорила, что мама редко участвует в мероприятиях. Однако, после личной встречи и тесной коммуникации, Лина Васильевна согласилась.

Мы приехали с командой, взяли даже визажиста с собой, чтобы если что, что-то немножко сделать. Я надеялась, что это будет просто 10 минут, мы запишем, как она прочитает несколько строк, которые нам были важны и все, а ей настолько понравилось, что мы записывали и записывали

- с радостью рассказала Гасанова.

"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук30.01.26, 17:51 • 3400 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Бренд