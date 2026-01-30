Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’ю

$42.850.08
Ексклюзив
17:20 • 108 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 4794 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 11755 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 14557 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 17156 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19421 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23647 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31430 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35969 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42252 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТП
30 січня, 08:38 • 36175 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами
30 січня, 09:47 • 22118 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції
30 січня, 10:58 • 16423 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років
11:39 • 14595 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
12:58 • 14026 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
16:26 • 3360 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє
13:45 • 11311 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
12:58 • 14096 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 75670 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
29 січня, 16:36 • 60684 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Кудрицький
Андрій Сибіга
Україна
Німеччина
Сумська область
Державний кордон України
Київська область
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'ю
17:25 • 10 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук
15:51 • 3372 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове
13:24 • 7730 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років
11:39 • 14663 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції
30 січня, 10:58 • 16486 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’ю

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова розповіла про створення образу козака для боксера Олександра Усика та співпрацю з поетесою Ліною Костенко. Вона створила ефектний образ для Усика та залучила Костенко як амбасадорку свого бренду.

Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’ю

Знаменита українська дизайнерка Ельвіра Гасанова розповіла, як співпрацює з українськими та світовими зірками. Зокрема, жінка пригадала своє знайомство з абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та те, як вона вийшла на контакт з поетесою-шістдесятницею Ліною Костенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю, Яке Гасанова дала Єві Коршик.

Ельвіра розповіла, як саме познайомилася з Олександром. Як виявилося, Усикові порадила Гасанову її подруга. Олександр якраз шукав дизайнера, який зміг би зробити ефектний подарунок близькій людині боксера. Після того, як Ельвіра пошила для знайомого спортсмена ефектну дублянку, вони зав'язали співпрацю.

Згодом, після того, як Ельвіра пошила для Олександра смокінг,  він запитав про те, чи може вона допомогти йому у створенні стильного образу козака для ефектного перформансу перед боєм. Засновниця бренду GASANOVA розповіла, з яким саме проханням до неї звернувся український чемпіон.

Хочу бути в стилі козака" (прим переповідає слова Усика).  "Кидає мені картинку з Pinterest, де там зображено театральний костюм, чи щось таке. Я кажу супер. Можу змінювати, щоб було стильно? Бо знаєш, це ж не просто про те, що ти зробиш те, що він хотів. Це про те, що ти потім будеш комунікувати і казати, що це зробила я, і пишаюсь, і потім можу якось відобразити це у бренді

- зазначила дизайнерка.

Зрештою, вона створила саме той образ, який ошелешив фанів боксу по всьому світу. При цьому, Ельвіра додала, що Олександру подобаються не всі ідеї, які вона йому пропонувала. Зокрема, Усик відштовхнув ідею костюма з камінням.

Крім цікавого досвіду співпраці з Усиком, Елівіра Гасанова розповіла про те, як амбасадоркою її бренду стала легендарна поетеса Ліна Костенко. Дизайнерка говорить, що для обличчя бренду їй потрібна була символічна для України людина, легендарна людина. Зрештою, Ельвіра вийшла на контакт з донькою Ліни Василівни, щоб домовитися про співпрацю. Донька знаменитості спочатку говорила, що мама рідко бере участь у заходах. Однак, після особистої зустрічі та тісної комунікації, Ліна Василівна погодилася.

Ми приїхали з командою, взяли навіть візажиста з собою, щоб якщо що, щось трошки зробити. Я сподівалась, що це буде просто 10 хвилин, ми запишемо, як вона прочитає декілька рядків, які нам були важливі і все, а їй настільки сподобалось, що ми записували і записували

- з радістю розповіла Гасанова.

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
Бренд