Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’ю

Знаменита українська дизайнерка Ельвіра Гасанова розповіла, як співпрацює з українськими та світовими зірками. Зокрема, жінка пригадала своє знайомство з абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та те, як вона вийшла на контакт з поетесою-шістдесятницею Ліною Костенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю, Яке Гасанова дала Єві Коршик.

Ельвіра розповіла, як саме познайомилася з Олександром. Як виявилося, Усикові порадила Гасанову її подруга. Олександр якраз шукав дизайнера, який зміг би зробити ефектний подарунок близькій людині боксера. Після того, як Ельвіра пошила для знайомого спортсмена ефектну дублянку, вони зав'язали співпрацю.

Згодом, після того, як Ельвіра пошила для Олександра смокінг, він запитав про те, чи може вона допомогти йому у створенні стильного образу козака для ефектного перформансу перед боєм. Засновниця бренду GASANOVA розповіла, з яким саме проханням до неї звернувся український чемпіон.

Хочу бути в стилі козака" (прим переповідає слова Усика). "Кидає мені картинку з Pinterest, де там зображено театральний костюм, чи щось таке. Я кажу супер. Можу змінювати, щоб було стильно? Бо знаєш, це ж не просто про те, що ти зробиш те, що він хотів. Це про те, що ти потім будеш комунікувати і казати, що це зробила я, і пишаюсь, і потім можу якось відобразити це у бренді - зазначила дизайнерка.

Зрештою, вона створила саме той образ, який ошелешив фанів боксу по всьому світу. При цьому, Ельвіра додала, що Олександру подобаються не всі ідеї, які вона йому пропонувала. Зокрема, Усик відштовхнув ідею костюма з камінням.

Крім цікавого досвіду співпраці з Усиком, Елівіра Гасанова розповіла про те, як амбасадоркою її бренду стала легендарна поетеса Ліна Костенко. Дизайнерка говорить, що для обличчя бренду їй потрібна була символічна для України людина, легендарна людина. Зрештою, Ельвіра вийшла на контакт з донькою Ліни Василівни, щоб домовитися про співпрацю. Донька знаменитості спочатку говорила, що мама рідко бере участь у заходах. Однак, після особистої зустрічі та тісної комунікації, Ліна Василівна погодилася.

Ми приїхали з командою, взяли навіть візажиста з собою, щоб якщо що, щось трошки зробити. Я сподівалась, що це буде просто 10 хвилин, ми запишемо, як вона прочитає декілька рядків, які нам були важливі і все, а їй настільки сподобалось, що ми записували і записували - з радістю розповіла Гасанова.

