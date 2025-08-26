Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам

Народный депутат Сергей Кузьминых зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13684 "Об аптечной деятельности". Законодательная инициатива презентуется как реформа, призванная повысить доступность лекарств, но содержание скорее похоже на прицельный удар по украинским аптекам, сообщает УНН.

В тексте законопроекта об аптеках, автором и единственным подписантом которого является Сергей Кузьминых, предусмотрены жесткие ограничения. В частности, нардеп предлагает ограничить количество разрешенных аптек – не более четырех "в одни руки". Кроме того, он требует, чтобы все владельцы аптек имели фармацевтическое образование. То есть, инвесторы и предприниматели, по замыслу Кузьминых, должны быть вытеснены с рынка. Более того, нардеп также хочет ограничить ассортимент товаров, которые могут продаваться в аптеках. Экономист Андрей Новак в эксклюзивном комментарии для УНН отметил, что законопроект Кузьминых не соответствует принципам рыночной экономики, ограничивает свободу действий частного собственника и является в принципе абсурдным. Ведь приведет к удорожанию лекарств.

Ограничение количества аптек на одного владельца и ограничение или обязательство лично управлять аптекой – я считаю, что такие инициативы просто абсурдны. Мы находимся в условиях рыночной экономики. Где основной элемент – это неприкосновенность частной собственности и свобода действий частного собственника. Если создавать какие-то ограничения, что один владелец может иметь 4 аптеки, а 5 уже не может – это уже является нарушением основных принципов рыночной экономики. Кроме того, чем больше сеть аптек, тем меньшую накрутку цены на лекарства она может осуществлять. То есть, для потребителя, чем больше крупных сетей аптек, тем лучше. Поэтому и бизнесу, и для общества – такие законопроекты просто абсурдны – пояснил Новак.

Если этот законопроект будет принят, последствия очевидны: массовое закрытие аптек, сокращение налоговых поступлений в бюджет, рост безработицы среди фармацевтов и "дробление" бизнеса на ФЛП, чтобы обойти новые ограничения. В условиях войны, когда каждая гривна в бюджете критична, такие решения выглядят не просто вредными – они опасны для государства.

Если ограничения по количеству аптек на одного владельца действительно примут, это повлечет за собой массовое закрытие аптек. И, соответственно, уменьшение рабочих мест, то есть увеличение безработицы и уменьшение налоговых поступлений, в частности от аптек – констатировал экономист.

Итак, возникает логичный вопрос "Зачем Кузьминых вредить Украине и украинцам своей законотворческой деятельностью?". Ответ лежит "на поверхности", в публичных заявлениях самого нардепа. Которые по странному стечению обстоятельств почти полностью совпадают с позицией фармгиганта "Дарница".

Сходство формулировок, цифр и аргументов настолько поразительно, что трудно поверить в случайность. Такое "совпадение" риторики между депутатом и фармгигантом "Дарница" заставляет нас подумать, что нардеп может быть частью системной кампании, направленной на ослабление аптек и усиление позиций фармгиганта "Дарница".

Еще одной причиной для вывода о том, что Кузьминых может быть "пешкой" на шахматной доске фармацевтического рынка в руках "Дарницы", – это их длительные отношения. Которые начались уже почти 10 лет назад, так, в 2016-2018 годах благотворительный фонд братьев Кузьминых получил более 9,5 млн грн от "Благотворительного фонда семьи Загориев", владельцев "Дарницы". В это время Кузьминых работал в комиссии Минздрава, которая принимала решения о регистрационных удостоверениях лекарств. НАПК даже официально сообщало о возможном конфликте интересов. Сегодня история повторяется: законодательные инициативы депутата снова выглядят выгодными прежде всего "Дарнице", а не украинцам.

Еще один неоднозначный аспект в этой истории – фигура самого Кузьминых. Депутата уже почти три года судят за взятку в 558 тыс. грн. По версии следствия, он получил деньги за содействие заключению контрактов между частными компаниями и больницей. Из 87 заседаний более половины было сорвано из-за "внезапных болезней" или командировок Кузьминых.

Итак, мы имеем парадокс: человека, которого уже несколько лет судят за более чем полумиллионную взятку в медицинской сфере, не только не отстранили от законотворчества, ему оставили возможность перекраивать правила фармрынка. И теперь скандальный нардеп-взяточник Сергей Кузьминых, вместо того чтобы отвечать перед законом, продвигает законопроекты, которые несут прямую экономическую угрозу государству, ведь из-за его инициатив налоговые поступления от аптек будут падать, а безработица будет расти из-за закрытия большого количества аптек.

И пока Кузьминых затягивает рассмотрение дела о взятке, он продолжает незаконно влиять на сферу здравоохранения. Борясь за интересы фармацевтических гигантов, а не пациентов.