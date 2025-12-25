В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад дома: показали последствия
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева на проспекте Берестейском горел генератор, огонь перекинулся на фасад жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м, жертв и пострадавших нет.
В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад жилого дома, сообщили в ГУ ГСЧС в столице в четверг, пишет УНН.
Детали
Пожар произошел в Святошинском районе на проспекте Берестейском.
"Горел генератор с распространением огня на фасад жилого дома", - говорится в сообщении.
Возгорание ликвидировали в 08:03 на площади 5 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
В центре Киева загорелась квартира: предварительно, из-за взрыва зарядной станции20.11.25, 14:34 • 5609 просмотров