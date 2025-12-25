В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад дома: показали последствия

$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней
24 декабря, 21:21
"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский зал
24 декабря, 21:40
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины
24 декабря, 21:59
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
24 декабря, 15:00
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:30
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрута
24 декабря, 14:00
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин
24 декабря, 06:59
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"
23 декабря, 20:27
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
23 декабря, 09:59
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"
23 декабря, 08:10
В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад дома: показали последствия

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Святошинском районе Киева на проспекте Берестейском горел генератор, огонь перекинулся на фасад жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м, жертв и пострадавших нет.

В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад дома: показали последствия

В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад жилого дома, сообщили в ГУ ГСЧС в столице в четверг, пишет УНН.

Детали

Пожар произошел в Святошинском районе на проспекте Берестейском.

"Горел генератор с распространением огня на фасад жилого дома", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 08:03 на площади 5 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева загорелась квартира: предварительно, из-за взрыва зарядной станции20.11.25, 14:34 • 5609 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
