В центре Киева загорелась квартира: предварительно, из-за взрыва зарядной станции
Киев • УНН
В Киеве на Кудрявском спуске взрыв зарядной станции стал причиной пожара в квартире на 4 этаже. Спасатели спасли двух человек, включая ребенка, из соседней квартиры.
В центре Киева прогремел взрыв в квартире, а затем вспыхнул пожар. Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, взрыв произошел в многоэтажке на Кудрявском спуске.
Горела квартира на 4 этаже одиннадцатиэтажного жилого дома. В ходе тушения из соседней квартиры были спасены два человека, в том числе ребенок. Пожар ликвидировали в 12:39 на площади 40 кв. м.
Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения происшествия будут устанавливать правоохранители, добавили в ГСЧС.
