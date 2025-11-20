В центре Киева загорелась квартира: предварительно, из-за взрыва зарядной станции

В центре Киева прогремел взрыв в квартире, а затем вспыхнул пожар. Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, взрыв произошел в многоэтажке на Кудрявском спуске.

Горела квартира на 4 этаже одиннадцатиэтажного жилого дома. В ходе тушения из соседней квартиры были спасены два человека, в том числе ребенок. Пожар ликвидировали в 12:39 на площади 40 кв. м. - говорится в сообщении.

Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения происшествия будут устанавливать правоохранители, добавили в ГСЧС.

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор