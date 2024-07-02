В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на ЖК Республика в районе Теремков возник масштабный пожар на террасе одной из квартир. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы со ссылкой на слова очевидцев и видео с места происшествия, передает УНН.

Детали

Предполагают, что в квартире на террасе взорвался генератор.

Отмечается, что на место выехало много скорых и пожарных машин.

Информация требует проверки. ГСЧС пока не предоставило официальной информации.

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