В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор
Киев • УНН
Масштабный пожар вспыхнул на террасе квартиры в киевском микрорайоне Теремки, вероятно, из-за взрыва генератора.
В Киеве на ЖК Республика в районе Теремков возник масштабный пожар на террасе одной из квартир. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы со ссылкой на слова очевидцев и видео с места происшествия, передает УНН.
Детали
Предполагают, что в квартире на террасе взорвался генератор.
Отмечается, что на место выехало много скорых и пожарных машин.
Информация требует проверки. ГСЧС пока не предоставило официальной информации.
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