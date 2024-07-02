У Києві на Теремках масштабна пожежа – ймовірно вибухнув генератор
Київ • УНН
Масштабна пожежа спалахнула на терасі квартири в київському мікрорайоні Теремки, ймовірно, через вибух генератора.
У Києві на ЖК Республіка в районі Теремків виникла масштабна пожежа на терасі однієї з квартир. Про це повідомляють столичні телеграм-канали з посиланням на слова очевидців та відео з місця події, передає УНН.
Деталі
Припускають, що в квартирі на терасі вибухнув генератор.
Зазначається, що на місце виїхало багато швидких та пожежних машин.
Інформація потребує перевірки. ДСНС поки не надало офіційної інформації.
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