Під Києвом у квартирі вибухнув літієвий акумулятор, постраждав чоловік
Київ • УНН
Літієва батарея вибухнула в квартирі на п'ятому поверсі в Софіївській Борщагівці Київської області, в результаті чого чоловік отримав опіки другого ступеня.
На Софіївській Борщагівці в Київській області у квартирі на п’ятому поверсі вибухнув, попередньо, літієвий акумулятор. Чоловік отримав опіки верхніх і нижніх кінцівок 2-го ступеня. Про це повідомляє ДСНС в Київській області, передає УНН.
"7 червня о 13:54 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух у с. Софіївська Борщагівка в багатоповерхівці", - йдеться в повідомленні.
До місця події було направлено черговий караул 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе.
"Прибувши, рятувальники встановили, що у квартирі на 5-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету (ймовірно літієвого акумулятора) з послідуючим загоранням. Одна особа потерпіла – чоловік 1982 р.н.. Він отримав опіки верхніх і нижніх кінцівок 2-го ступеню та був направлений до Київської обласної лікарні", - зазначається в повідомленні.
У ДСНС повідомляють, що о 14:19 пожежу ліквідували.
Доповнення
Рятувальники ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час використання альтернативних джерел живлення.
У місті Борислав Львівської області у середу, 8 травня, чоловік загинув на вулиці від вибуху гранати.