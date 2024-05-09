На Львівщині посеред вулиці вибухнула граната: є жертва
Київ • УНН
24-річний чоловік загинув від вибуху гранати на вулиці в Бориславі Львівської області.
У місті Борислав Львівської області у середу, 8 травня, чоловік загинув на вулиці від вибуху гранати. Про це повідомила Поліція Львівської області, передає УНН.
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Зазначається, що надзвичайна подія сталася ввечері на вулиці Івасюка в Бориславі, що на Львівщині.
Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець. Інших людей у цей час поруч не було, тож більше ніхто не постраждав.
На місці працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки.
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. Вирішується питання правової кваліфікації події.
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