На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва

В городе Борислав Львовской области в среду, 8 мая, мужчина погиб на улице от взрыва гранаты. Об этом сообщила Полиция Львовской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло вечером на улице Ивасюка в Бориславе, что на Львовщине.

В результате взрыва погиб 24-летний местный житель. Других людей в это время рядом не было, поэтому больше никто не пострадал.

На месте работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции, а также взрывотехники.

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. Решается вопрос правовой квалификации события.

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