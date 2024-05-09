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На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва
24-летний мужчина погиб от взрыва гранаты на улице в Бориславе Львовской области.
Amazon заходит на европейский рынок 5G
Telefonica Germany переведет один миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services, что ознаменует выход Amazon на мировой телекоммуникационный рынок.
В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу
Украинские беспилотники атаковали и вызвали пожар на нефтебазе в российском селе Юрьевка вблизи Анапы.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию с государственным визитом, отмечая 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами и стремясь поднять их всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень.
Россия использует Африку как базу для биолабораторий - RLI
Россия развернула военно-биологические лаборатории в Африке, в том числе вблизи границы с Чадом в Центральноафриканской Республике, вероятно, для изучения и потенциального использования в качестве оружия вирусных заболеваний, не характерных для России.
Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если оно войдет в Рафах
Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если он войдет в Рафах и применит предоставленное США оружие против гражданского населения.
Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива
Великобритания предоставляет 196 миллионов фунтов стерлингов компании Urenco Ltd для строительства завода по производству высококачественного топлива из низкообогащенного урана (HALEU), что имеет целью подорвать монополию России на рынке HALEU, который имеет решающее значение для новых малых ядерных реакторов.
Украина не просит о введении войск НАТО - Столтенберг
НАТО не намерено отправлять войска в Украину, но увеличит поддержку, предоставляя больше оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии.
Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе
Президент Сербии Вучич приветствовал председателя КНР Си с беспрецедентным энтузиазмом, развернув более 6500 полицейских и подняв китайские флаги по всему Белграду, демонстрируя тесные связи Сербии с Китаем как противовес Западу.
Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине
Украинских и иностранных спортсменов призвали помочь привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира, направленного на прекращение войны России против Украины и восстановление территориальной целостности Украины.