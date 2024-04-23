В Николаеве во дворе многоэтажки взорвалась граната: есть раненый

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"Тонко и символично": в соцсетях активно комментируют "гусей" во время выступления Гетманцева на бизнес-саммите
На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!" О перфомансе написали СМИ и тг-каналы, пользователи соцсетей активно его комментируют.
Враг бил по Харьковской области и объектам инфраструктуры: Евлаш рассказал, куда этой ночью целились россияне
Российские войска атаковали Украину 16 беспилотниками "Шахед" и баллистикой типа "Искандер-М", нацелившись на Харьковскую область и объекты инфраструктуры, но украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 беспилотников, обошлось без жертв.
Байден обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины
Президент Байден обсудил с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен непоколебимую поддержку защиты Украины от российской агрессии и пообещал быструю помощь по безопасности для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя.
Кадровые изменения: в Раде отложили парад отставок, но некоторые увольнения ожидают
Верховная Рада отложила большинство громких отставок, которые обсуждались, но некоторые голосования по увольнениям все же состоятся.
187 тысяч украинцев переселились в США за два года войны
За 2 года после российского вторжения американская программа "Объединимся ради Украины" переселила 187 000 украинцев в США с относительной эффективностью и небольшими трудностями.
В Очакове во время атаки рф "шахедами" пострадал мужчина - ОВА
Один человек пострадал во время вражеской атаки беспилотниками в Очакове, получает медицинскую помощь.
ВР собирается рассмотреть продление срока оформления права собственности на земельные паи
Верховная Рада планирует продлить срок регистрации невостребованных земельных участков с 2025 до 2028 года из-за продолжающейся войны и оккупации части территории Украины, что затрудняет для владельцев соблюдение текущих сроков.
Киевскую область враг пытался атаковать дронами, все уничтожены - ОВА
Вражеские БПЛА атаковали Киевскую область ночью, но все они были уничтожены силами противовоздушной обороны, не нанеся никакого вреда и не вызвав никаких жертв.
Рада планирует определиться с покупкой военных облигаций за арестованную валюту
Верховная Рада планирует рассмотреть закон, который позволит Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), покупать военные облигации за арестованные валютные средства для поддержки обороноспособности Украины во время военного положения.