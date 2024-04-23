В Николаеве во дворе многоэтажки взорвалась граната: есть раненый

Вечером 22 апреля в Николаеве взорвалась граната во дворе многоэтажки в микрорайоне Намыв, в результате которого получил ранения мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП полиции Николаевской области.

Детали

Прибыв на место, правоохранители установили, что 34-летний местный житель держал в руках неизвестный предмет, после чего раздался взрыв.

С места происшествия пострадавшего с множественными осколочными ранениями забрала скорая.

Взрывотехники изъяли и направили на соответствующее исследование осколочные обломки, предварительно, от гранаты.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также откуда у мужчины взрывное устройство, и предоставляют правовую квалификацию события.

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