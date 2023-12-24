В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната: один человек ранен
Киев • УНН
В Кременчуге Полтавской области в многоквартирном доме взорвалась граната, в результате чего пострадал один житель; полиция расследует возможное неосторожное обращение с оружием.
У Кременчуге Полтавской области в многоквартирном доме взорвалась граната. граната взорвалась. Ранения получил житель квартиры, его доставили в больницу. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Полтавской области, пишет УНН.
Детали
Правоохранители сообщили, что 23 декабря, около 22:50 в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Молодежный в Кременчуге произошел. По информации полиции, установлено, что в помещении взорвалась граната.
В больницу доставили жителя квартиры, 1968 года рождения. На момент взрыва в квартире находилась еще местная жительница. К счастью, она не пострадала.
По одной из версий следователей, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения. Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование,
По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
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