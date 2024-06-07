Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
lvovЛьвов
kievКиев
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  64833 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  62615 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  80873 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  78777 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  77856 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  66352 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  71892 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113842 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111428 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113720 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

  •  8331 просмотра
В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

  •  9505 просмотра
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

  •  9482 просмотра
Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

  •  8843 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

  •  23277 просмотра
Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

  •  9474 просмотра
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

  •  8535 просмотра
Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

  •  8516 просмотра
Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

  •  7800 просмотра
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

  •  7663 просмотра

Популярные

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

  •  19230 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

  •  28291 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

  •  64833 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  101567 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

  •  112839 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

  •  115407 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

  •  105351 просмотра
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

  •  121519 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

  •  26251 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  101567 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

  •  112839 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

  •  115407 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

  •  105351 просмотра

Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

Литиевый аккумулятор взорвался в квартире на пятом этаже в Софиевской Борщаговке Киевской области, в результате чего мужчина получил ожоги второй степени.

Криминал и ЧП •   •  8331 просмотра
Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

"Укрзализныця" временно корректирует расписание движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине, чтобы снизить потребление электроэнергии и избежать отключений электроэнергии, сохраняя при этом самое важное железнодорожное сообщение для пассажиров пригородных поездов.

Общество •   •  9505 просмотра
В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

7 июня российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в том числе по частному дому, в Полтавской области Украины.

Война •   •  9482 просмотра
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Денежная выплата в размере 70 тыс. гривен военнослужащим за пребывание на передовой сроком до 30 дней выплачивается своевременно и в полном объеме, без каких-либо жалоб на задержки или отсутствие доплат, сообщил министр финансов Украины.

Война •   •  8843 просмотра
Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.

политика •   •  23277 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Украинцам не хватает мест для обучения в четырех странах, вовлеченных в программу подготовки, как пилотов, так и инженеров на F-16.

Война •   •  9474 просмотра
Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Дипломатические источники говорят, что Венгрия грозит сорвать начало переговоров о вступлении, пишут СМИ.

политика •   •  8535 просмотра
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.

Война •   •  8516 просмотра
Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

Впервые в Украине сформирован государственный заказ на научные разработки: Министерство цифровой трансформации определило 25 технических задач и тем для работы исследователей, включая навигационные системы для БпЛА, распознавание объектов с помощью ИИ и технологию использования водородного топлива.

Общество •   •  7800 просмотра
Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

С января по май 2024 года таможенная служба Украины выявила 4 265 нарушений на общую сумму 10,8 млрд грн, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экономика •   •  7663 просмотра
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн