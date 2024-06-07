Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

На Софиевской Борщаговке в Киевской области в квартире на пятом этаже взорвался, предварительно, литиевый аккумулятор. Мужчина получил ожоги верхних и нижних конечностей 2-й степени. Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области, передает УНН.

"7 июня в 13: 54 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о взрыве в с. Софиевская Борщаговка в многоэтажке", - говорится в сообщении.

К месту происшествия был направлен дежурный караул 34-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневое.

"Прибыв, спасатели установили, что в квартире на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета (вероятно литиевого аккумулятора) с последующим возгоранием. Одно лицо потерпевшее - мужчина 1982 г.р. Он получил ожоги верхних и нижних конечностей 2-й степени и был направлен в Киевскую областную больницу", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС сообщают, что в 14:19 пожар ликвидировали.

Дополнение

Спасатели ГСЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности при использовании альтернативных источников питания.

В городе Борислав Львовской области в среду, 8 мая, мужчина погиб на улице от взрыва гранаты.