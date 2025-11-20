У центрі Києва спалахнула квартира: попередньо, через вибух зарядної станції

У центрі Києва пролунав вибух у квартирі, а потім спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС, загоряння сталось через вибух зарядної станції, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, вибух стався у багатоповерхівці на Кудрявському узвозі.

Горіла квартира на 4 поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. У ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину. Пожежу ліквідували о 12:39 на площі 40 кв. м - йдеться у повідомленні.

Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці, додали у ДСНС.

У Києві на Теремках масштабна пожежа – ймовірно вибухнув генератор