У центрі Києва спалахнула квартира: попередньо, через вибух зарядної станції
Київ • УНН
У Києві на Кудрявському узвозі вибух зарядної станції спричинив пожежу у квартирі на 4 поверсі. Рятувальники врятували двох людей, включаючи дитину, з сусідньої квартири.
У центрі Києва пролунав вибух у квартирі, а потім спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС, загоряння сталось через вибух зарядної станції, передає УНН.
Деталі
За даними рятувальників, вибух стався у багатоповерхівці на Кудрявському узвозі.
Горіла квартира на 4 поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. У ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину. Пожежу ліквідували о 12:39 на площі 40 кв. м
Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці, додали у ДСНС.
