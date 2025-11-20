$42.090.00
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 11318 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 13222 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 32565 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 27770 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 25066 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 24499 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 42092 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 37787 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 20145 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
У центрі Києва спалахнула квартира: попередньо, через вибух зарядної станції

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

У Києві на Кудрявському узвозі вибух зарядної станції спричинив пожежу у квартирі на 4 поверсі. Рятувальники врятували двох людей, включаючи дитину, з сусідньої квартири.

У центрі Києва спалахнула квартира: попередньо, через вибух зарядної станції

У центрі Києва пролунав вибух у квартирі, а потім спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС, загоряння сталось через вибух зарядної станції, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, вибух стався у багатоповерхівці на Кудрявському узвозі.

Горіла квартира на 4 поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. У ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину. Пожежу ліквідували о 12:39 на площі 40 кв. м 

- йдеться у повідомленні.

Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці, додали у ДСНС.

У Києві на Теремках масштабна пожежа – ймовірно вибухнув генератор02.07.24, 22:28 • 87557 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ