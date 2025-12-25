Фон дер Ляйен упомянула Украину в рождественском поздравлении
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском поздравлении упомянула Украину. Она выразила надежду на справедливый и прочный мир, а также на безопасное будущее Украины в ЕС.
"В бурном, все быстрее движущемся мире Рождество предлагает нам редкий момент паузы, чтобы перевести дух, замедлиться и вспомнить, что действительно важно. Это время должно снова обратить наше внимание на наши семьи, во всех их проявлениях. На наших друзей, на наши избранные семьи. И на близких, которые придают смысл нашим дням", - указала среди прочего фон дер Ляйен.
Она в том числе упомянула в поздравлении об Украине.
"Мы особенно думаем о наших друзьях в Украине. Мы надеемся, что следующий год наконец принесет справедливый и прочный мир – и в конечном итоге безопасное, процветающее будущее в нашем Союзе", - отметила фон дер Ляйен.
"С Рождеством Христовым всех", - поздравила глава Еврокомиссии.
