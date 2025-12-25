Фон дер Ляйен упомянула Украину в рождественском поздравлении

$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 3906 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 7198 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 10949 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 10200 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 10463 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10794 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41455 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 59876 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31264 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48370 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 3916 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41459 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 30466 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 59879 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48373 просмотра
Фон дер Ляйен упомянула Украину в рождественском поздравлении

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском поздравлении упомянула Украину. Она выразила надежду на справедливый и прочный мир, а также на безопасное будущее Украины в ЕС.

Фон дер Ляйен упомянула Украину в рождественском поздравлении

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула Украину в рождественском поздравлении, которое разместила в X, пишет УНН.

Детали

"В бурном, все быстрее движущемся мире Рождество предлагает нам редкий момент паузы, чтобы перевести дух, замедлиться и вспомнить, что действительно важно. Это время должно снова обратить наше внимание на наши семьи, во всех их проявлениях. На наших друзей, на наши избранные семьи. И на близких, которые придают смысл нашим дням", - указала среди прочего фон дер Ляйен.

Она в том числе упомянула в поздравлении об Украине.

"Мы особенно думаем о наших друзьях в Украине. Мы надеемся, что следующий год наконец принесет справедливый и прочный мир – и в конечном итоге безопасное, процветающее будущее в нашем Союзе", - отметила фон дер Ляйен.

"С Рождеством Христовым всех", - поздравила глава Еврокомиссии.

Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьми25.12.25, 08:45 • 9684 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Украина