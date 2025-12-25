В Австралии произошло предположительно антисемитское нападение менее чем через две недели после теракта

Автомобиль с надписью "С Ханукой!" ("Happy Chanukah") подожгли рождественским утром в пригороде Мельбурна в Австралии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Подозревается антисемитский инцидент. Он произошел менее чем через две недели после террористической атаки, направленной против представителей еврейской общины, праздновавших Хануку на пляже Бонди в Сиднее, где погибло 15 человек.

Полиция сообщила, что службы экстренной помощи были вызваны к автомобилю с мобильным рекламным щитом, который был подожжен на подъездной дорожке дома в Сент-Килда-Ист около 2:50 по местному времени.

Guardian Australia видела изображения поврежденного автомобиля с надписью "С Ханукой!".

На момент инцидента в автомобиле никого не было, но жителей дома эвакуировали в качестве меры предосторожности, сообщила полиция.

"Детективы установили личность, которая может помочь в их расследовании, и они активно ищут и расследуют ее местонахождение", - сообщила полиция.

Организация CSG Victoria отметила наличие на автомобиле символа ханукии - девятигранного светильника, связанного с празднованием Хануки.

Она подтвердила, что ни один член общины не пострадал в результате инцидента, и поддерживает тесный контакт с полицией.

"CSG уже работала на усиленном уровне с увеличением количества патрулей и будет продолжать это делать", - говорится в сообщении организации в Instagram.

Наоми Левин, генеральный директор Еврейского общественного совета Виктории, сказала, что "австралийская еврейская община остается на грани".

"Это продолжение ежедневного страха, в котором еврейская община должна была жить в течение последних двух лет, и тем более после Бонди", - сказала Левин.

Премьер-министр Виктории Джасинта Аллен заявила в опубликованном в Интернете заявлении, что полиция проинформировала ее о том, чего "община справедливо боится, что это антисемитский инцидент".

"Это не то, с чем заслуживает любая семья, улица или община, чтобы проснуться на Рождество в Австралии", – сказала Аллен.

Она сказала, что полиция тесно сотрудничает с руководством общины для расследования инцидента.

Даниэль Агион, президент Исполнительного совета австралийского еврейства, сказал: "ECAJ понимает, что подрыв бомбы в Мельбурне сегодня утром является изолированным инцидентом, и что еврейская община Мельбурна больше не находится под угрозой".

Премьер-министр в заявлении, опубликованном в Интернете, сказал: "Еврейская община Австралии переживает траур после террористического нападения в Бонди. Подрыв автомобиля в Мельбурне - это еще один ужасный акт подозреваемого антисемитизма".

