В Австралии произошло предположительно антисемитское нападение менее чем через две недели после теракта

Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 31604 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 48614 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 27595 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 40132 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 44487 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 22926 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23079 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37215 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52806 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72388 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 14355 просмотра
Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года24 декабря, 22:44 • 4986 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 6628 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 11110 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 16809 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Мелания Трамп
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 1210 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 15296 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 26757 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 14552 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 40376 просмотра
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Шахед-136
Хранитель

В Австралии произошло предположительно антисемитское нападение менее чем через две недели после теракта

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Автомобиль с надписью "Happy Chanukah" подожгли в пригороде Мельбурна рано утром на Рождество. Предполагаемый антисемитский инцидент произошел менее чем через две недели после теракта в Сиднее, в результате которого погибли 15 человек.

В Австралии произошло предположительно антисемитское нападение менее чем через две недели после теракта

Автомобиль с надписью "С Ханукой!" ("Happy Chanukah") подожгли рождественским утром в пригороде Мельбурна в Австралии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Подозревается антисемитский инцидент. Он произошел менее чем через две недели после террористической атаки, направленной против представителей еврейской общины, праздновавших Хануку на пляже Бонди в Сиднее, где погибло 15 человек.

Полиция сообщила, что службы экстренной помощи были вызваны к автомобилю с мобильным рекламным щитом, который был подожжен на подъездной дорожке дома в Сент-Килда-Ист около 2:50 по местному времени.

Guardian Australia видела изображения поврежденного автомобиля с надписью "С Ханукой!".

На момент инцидента в автомобиле никого не было, но жителей дома эвакуировали в качестве меры предосторожности, сообщила полиция.

"Детективы установили личность, которая может помочь в их расследовании, и они активно ищут и расследуют ее местонахождение", - сообщила полиция.

Организация CSG Victoria отметила наличие на автомобиле символа ханукии - девятигранного светильника, связанного с празднованием Хануки.

Она подтвердила, что ни один член общины не пострадал в результате инцидента, и поддерживает тесный контакт с полицией.

"CSG уже работала на усиленном уровне с увеличением количества патрулей и будет продолжать это делать", - говорится в сообщении организации в Instagram.

Наоми Левин, генеральный директор Еврейского общественного совета Виктории, сказала, что "австралийская еврейская община остается на грани".

"Это продолжение ежедневного страха, в котором еврейская община должна была жить в течение последних двух лет, и тем более после Бонди", - сказала Левин.

Премьер-министр Виктории Джасинта Аллен заявила в опубликованном в Интернете заявлении, что полиция проинформировала ее о том, чего "община справедливо боится, что это антисемитский инцидент".

"Это не то, с чем заслуживает любая семья, улица или община, чтобы проснуться на Рождество в Австралии", – сказала Аллен.

Она сказала, что полиция тесно сотрудничает с руководством общины для расследования инцидента.

Даниэль Агион, президент Исполнительного совета австралийского еврейства, сказал: "ECAJ понимает, что подрыв бомбы в Мельбурне сегодня утром является изолированным инцидентом, и что еврейская община Мельбурна больше не находится под угрозой".

Премьер-министр в заявлении, опубликованном в Интернете, сказал: "Еврейская община Австралии переживает траур после террористического нападения в Бонди. Подрыв автомобиля в Мельбурне - это еще один ужасный акт подозреваемого антисемитизма".

Австралия планирует ужесточить законы об оружии после самой смертоносной стрельбы за почти 30 лет15.12.25, 11:48 • 2694 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Австралия