Граждане с оккупированных территорий теперь могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны - Минветеранов

российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 3834 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03 • 34166 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 52605 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 29578 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
24 декабря, 13:26 • 43166 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 11:46 • 47116 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23737 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23587 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37537 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодкиPhoto24 декабря, 23:53 • 6558 просмотра
Порт Южный возобновил работу после утечки масла25 декабря, 00:26 • 4962 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 9654 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 12703 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 18416 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 34180 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 25750 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 52624 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 13:26 • 43182 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:46 • 47128 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 852 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 2618 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 15957 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 27395 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 15114 просмотра
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Сериал
Шахед-136

Граждане с оккупированных территорий теперь могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны - Минветеранов

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Правительство расширило возможности получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны для гражданских, пострадавших на временно оккупированных территориях. Основанием для предоставления статуса является решение Межведомственной комиссии при Минветеранов.

Граждане с оккупированных территорий теперь могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны - Минветеранов

Гражданские украинцы теперь могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны независимо от места ранения - в том числе на временно оккупированных территориях, сообщили в Минветеранов, пишет УНН.

Отныне статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить не только гражданские, пострадавшие на территориях, подконтрольных Украине, но и те украинские граждане, которые получили ранения на временно оккупированных территориях

- сообщили в Минветеранов.

Подробности

Возможности для установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья, полученными гражданским населением от вооружения вследствие агрессии Российской Федерации, расширили соответствующим решением правительства.

Основанием для предоставления статуса является решение соответствующей Межведомственной комиссии, образованной при Минветеранов, и выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Для детей до 18 лет решение будет приниматься на основе заключения врачебно-консультативной комиссии. По желанию заявителя также будет выдаваться соответствующее удостоверение.

Принятые изменения устанавливают справедливость в отношении гражданских украинских граждан, получивших инвалидность вследствие агрессии Российской Федерации, независимо от места пребывания. Государство работает над упрощением процессов оформления документов и их обработки, в первую очередь, через их цифровизацию и диджитализацию.

Украинцы с инвалидностью получат компенсацию до 50 тысяч гривен за переоборудование автомобиля17.12.25, 20:08 • 4308 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Украина