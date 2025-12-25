Граждане с оккупированных территорий теперь могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны - Минветеранов
Правительство расширило возможности получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны для гражданских, пострадавших на временно оккупированных территориях. Основанием для предоставления статуса является решение Межведомственной комиссии при Минветеранов.
Гражданские украинцы теперь могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны независимо от места ранения - в том числе на временно оккупированных территориях, сообщили в Минветеранов, пишет УНН.
Отныне статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить не только гражданские, пострадавшие на территориях, подконтрольных Украине, но и те украинские граждане, которые получили ранения на временно оккупированных территориях
Возможности для установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья, полученными гражданским населением от вооружения вследствие агрессии Российской Федерации, расширили соответствующим решением правительства.
Основанием для предоставления статуса является решение соответствующей Межведомственной комиссии, образованной при Минветеранов, и выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Для детей до 18 лет решение будет приниматься на основе заключения врачебно-консультативной комиссии. По желанию заявителя также будет выдаваться соответствующее удостоверение.
Принятые изменения устанавливают справедливость в отношении гражданских украинских граждан, получивших инвалидность вследствие агрессии Российской Федерации, независимо от места пребывания. Государство работает над упрощением процессов оформления документов и их обработки, в первую очередь, через их цифровизацию и диджитализацию.
