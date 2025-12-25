Завтра в Украину придут метели и потепление: какая температура ожидается в столице
Завтра, 26 декабря, в Украине ожидается снег, сильный ветер, метели и потепление. Температура воздуха повысится до 3 мороза - 2 тепла, в Киеве до нуля.
Завтра в Украине ожидается снег, сильный ветер, метели и потепление. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Завтра, 26 декабря, в Украине - внимание! - снег, сильный ветер, метели, потепление! Наименьшая вероятность осадков будет в западных областях. На дорогах - гололедица
По ее словам, снег принесут атмосферные фронты, повсюду потеплеет, температура воздуха повысится днем в пятницу до 3 мороза-2 тепла.
В Киеве 26 декабря будет идти снег, будет дуть сильный ветер, возможны метели, ветер будет северо-западного происхождения, в столице завтра потеплеет до нуля!
