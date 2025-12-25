$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 3930 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 7228 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 10969 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 10209 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 10471 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10797 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41464 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 59887 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31267 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48382 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Завтра в Украину придут метели и потепление: какая температура ожидается в столице

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Завтра, 26 декабря, в Украине ожидается снег, сильный ветер, метели и потепление. Температура воздуха повысится до 3 мороза - 2 тепла, в Киеве до нуля.

Завтра в Украину придут метели и потепление: какая температура ожидается в столице

Завтра в Украине ожидается снег, сильный ветер, метели и потепление. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Завтра, 26 декабря, в Украине - внимание! - снег, сильный ветер, метели, потепление! Наименьшая вероятность осадков будет в западных областях. На дорогах - гололедица 

- сообщила Диденко.

По ее словам, снег принесут атмосферные фронты, повсюду потеплеет, температура воздуха повысится днем в пятницу до 3 мороза-2 тепла.

Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье25.12.25, 11:14 • 10222 просмотра

В Киеве 26 декабря будет идти снег, будет дуть сильный ветер, возможны метели, ветер будет северо-западного происхождения, в столице завтра потеплеет до нуля! 

- резюмировала Диденко.

Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год25.12.25, 11:42 • 7262 просмотра

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев