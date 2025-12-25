Буданов посетил передовые позиции разведчиков на Запорожье
Начальник ГУР Кирилл Буданов посетил бойцов "Спецподразделения Тимура" на Запорожском фронте. Он пообщался с солдатами, проверил условия их работы и наградил разведчиков.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов посетил передовые позиции бойцов на Запорожском фронте, сообщили в ГУР в четверг, пишет УНН.
Детали
"Кирилл Буданов - на боевых позициях вместе со спецназовцами ГУР. В рамках работы в секторе Запорожского фронта начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура", - сообщили в ГУР.
Отмечается, что прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР.
Как указано, "находясь в месте выполнения боевых задач, Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику".
Руководитель спецслужбы проверил, в каких условиях работают бойцы "на земле", отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.
