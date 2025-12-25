Атака РФ на Чернигов: есть попадание в 5-этажку, возник пожар
Киев • УНН
25 декабря россияне обстреляли Чернигов, зафиксировано попадание в 5-этажку и пожар в квартире. По предварительной информации, это был удар дроном, о погибших и пострадавших не сообщается.
В четверг, 25 декабря, россияне обстреляли Чернигов. Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Подробности
В сети появилось видео последствий удара. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
В то же время СМИ заявляют, что это был удар дроном.
Также Брижинский сообщил, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры.
Напомним
В ночь на 25 декабря россияне ударили по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек, еще двое пострадали.
Позже стало известно, что погибшим оказался начальник караула.