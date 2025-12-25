Атака РФ на Чернигов: есть попадание в 5-этажку, возник пожар

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 3906 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 7198 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 10949 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 10200 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 10463 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10794 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41455 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 59876 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31264 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48370 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
64%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 23103 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 10953 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 9646 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8078 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5128 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 3916 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41459 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 30466 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 59879 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 3410 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5150 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8106 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 17810 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 29252 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Атака РФ на Чернигов: есть попадание в 5-этажку, возник пожар

Киев • УНН

 • 928 просмотра

25 декабря россияне обстреляли Чернигов, зафиксировано попадание в 5-этажку и пожар в квартире. По предварительной информации, это был удар дроном, о погибших и пострадавших не сообщается.

Атака РФ на Чернигов: есть попадание в 5-этажку, возник пожар

В четверг, 25 декабря, россияне обстреляли Чернигов. Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Подробности

В сети появилось видео последствий удара. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В то же время СМИ заявляют, что это был удар дроном.

Также Брижинский сообщил, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры.

Напомним

В ночь на 25 декабря россияне ударили по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Позже стало известно, что погибшим оказался начальник караула.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Чернигов