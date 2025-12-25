На таджикско-афганской границе произошла перестрелка: есть погибшие с обеих сторон

Фото: www.president.tj

В среду, 24 декабря, на таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли двое таджикских офицеров и несколько вооруженных мужчин из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на таджикскую службу "Радио Свобода".

Детали

Официальные органы Таджикистана не комментировали это событие. В то же время независимые медиа сообщают, что столкновение произошло между таджикскими пограничниками и вооруженной группой контрабандистов из Афганистана.

Радио "Свобода" с помощью своих источников установило, что погибшими офицерами были 28-летний Исматулло Курбонов и 33-летний Зиребон Наврузбеков.

Ту же информацию подтвердили и в афганских медиа. Тем временем личности погибших с афганской стороны не установлены.

Дополнительно

Граница между Афганистаном и Таджикистаном достигает более 1300 километров. Она также является южной границей постсоветского пространства. В 1990-х годах ее охраняли российские пограничники, которые до этого были советскими.

В то время в Таджикистане шла гражданская война, начавшаяся после распада Советского Союза и продолжавшаяся до 1997 года. В конфликте участвовали и афганские моджахеды, которые пересекали границу и воевали с российскими войсками.

Сейчас в Таджикистане размещена 201 российская военная база. Она является правопреемницей 201 советской дивизии, которая воевала в Афганистане.

Напомним

Таджикистан начал переговоры с россией о возможности развертывания российских войск для совместного патрулирования границы с Афганистаном.