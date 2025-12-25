На таджикско-афганской границе произошла перестрелка: есть погибшие с обеих сторон

$42.150.05
Эксклюзив
09:42 • 1220 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 2620 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 3396 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 4916 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 7356 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 37222 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 55905 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30718 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 45380 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 49113 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Порт Южный возобновил работу после утечки масла25 декабря, 00:26 • 8004 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 11584 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 14404 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 20119 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW05:30 • 6102 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 37225 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 27484 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 55907 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 45381 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 49114 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Сумская область
Запорожская область
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 564 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 2316 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 3828 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 16587 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 28001 просмотра
Техника
Сериал
Отопление
Фильм
Социальная сеть

На таджикско-афганской границе произошла перестрелка: есть погибшие с обеих сторон

Киев • УНН

 • 52 просмотра

На границе между двумя странами 24 декабря произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли двое таджикских офицеров и несколько вооруженных мужчин из Афганистана.

На таджикско-афганской границе произошла перестрелка: есть погибшие с обеих сторон
Фото: www.president.tj

В среду, 24 декабря, на таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли двое таджикских офицеров и несколько вооруженных мужчин из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на таджикскую службу "Радио Свобода".

Детали

Официальные органы Таджикистана не комментировали это событие. В то же время независимые медиа сообщают, что столкновение произошло между таджикскими пограничниками и вооруженной группой контрабандистов из Афганистана.

Радио "Свобода" с помощью своих источников установило, что погибшими офицерами были 28-летний Исматулло Курбонов и 33-летний Зиребон Наврузбеков.

Ту же информацию подтвердили и в афганских медиа. Тем временем личности погибших с афганской стороны не установлены.

Дополнительно

Граница между Афганистаном и Таджикистаном достигает более 1300 километров. Она также является южной границей постсоветского пространства. В 1990-х годах ее охраняли российские пограничники, которые до этого были советскими.

В то время в Таджикистане шла гражданская война, начавшаяся после распада Советского Союза и продолжавшаяся до 1997 года. В конфликте участвовали и афганские моджахеды, которые пересекали границу и воевали с российскими войсками.

Сейчас в Таджикистане размещена 201 российская военная база. Она является правопреемницей 201 советской дивизии, которая воевала в Афганистане.

Напомним

Таджикистан начал переговоры с россией о возможности развертывания российских войск для совместного патрулирования границы с Афганистаном.

Евгений Устименко

Новости Мира
Столкновения
Радио Свобода
Таджикистан
Афганистан