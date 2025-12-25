Бурундийский футболист скончался по дороге в больницу после инцидента на поле

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
09:42 • 1670 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 3686 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 4316 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 5766 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 8060 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 37756 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 56441 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30780 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 45752 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 49479 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Порт Южный возобновил работу после утечки масла25 декабря, 00:26 • 8634 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 11908 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 14729 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 20452 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW05:30 • 6640 просмотра
Бурундийский футболист скончался по дороге в больницу после инцидента на поле

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Бурундийский полузащитник Игиранеза Айме Герик скончался, потеряв сознание во время матча. По свидетельствам очевидцев, причиной смерти стало проглатывание монеты грис-грис, которая используется в колдовских ритуалах.

Бурундийский футболист скончался по дороге в больницу после инцидента на поле
Фото: footmercato

Бурундийский полузащитник Игиранеза Айме Герик, игрок клуба второго дивизиона "Ле Гепье-дю-Ла" умер, после того, как потерял сознание во время матча против LLB Amasipiri Never Give Up в Национальном техническом центре "Нгарага". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Footmercato.

Подробности

Несмотря на быструю медицинскую помощь на поле и вмешательство служб экстренной помощи, игрок скончался во время транспортировки в больницу. Федерация футбола Бурунди опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования семье игрока и клубу, не уточнив точные обстоятельства его смерти

 - говорится в издании.

Однако, согласно нескольким свидетельствам очевидцев, игрок случайно проглотил монету грис-грис, которую держал во рту во время матча, что привело к серьезным осложнениям. Эта монета иногда используется в определенных колдовских ритуалах, до сих пор практикующихся в бурундийском футболе. Хотя игрок ранее отрицал участие в таких практиках, эта трагедия вновь разожгла дискуссии относительно их опасности.

В то же время, официальной информации о причине смерти пока не сообщается.

Напомним

Криштиану Роналду официально заявил, что Чемпионат мира 2026 станет последним в его карьере. Футболист, которому будет 41 год, подтвердил это во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

Алла Киосак

СпортНовости Мира
Саудовская Аравия