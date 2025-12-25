Бурундийский футболист скончался по дороге в больницу после инцидента на поле

Фото: footmercato

Бурундийский полузащитник Игиранеза Айме Герик, игрок клуба второго дивизиона "Ле Гепье-дю-Ла" умер, после того, как потерял сознание во время матча против LLB Amasipiri Never Give Up в Национальном техническом центре "Нгарага". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Footmercato.

Подробности

Несмотря на быструю медицинскую помощь на поле и вмешательство служб экстренной помощи, игрок скончался во время транспортировки в больницу. Федерация футбола Бурунди опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования семье игрока и клубу, не уточнив точные обстоятельства его смерти - говорится в издании.

Однако, согласно нескольким свидетельствам очевидцев, игрок случайно проглотил монету грис-грис, которую держал во рту во время матча, что привело к серьезным осложнениям. Эта монета иногда используется в определенных колдовских ритуалах, до сих пор практикующихся в бурундийском футболе. Хотя игрок ранее отрицал участие в таких практиках, эта трагедия вновь разожгла дискуссии относительно их опасности.

В то же время, официальной информации о причине смерти пока не сообщается.

Напомним

Криштиану Роналду официально заявил, что Чемпионат мира 2026 станет последним в его карьере. Футболист, которому будет 41 год, подтвердил это во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.