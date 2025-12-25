Преодолевает ограничения сенсоров: ученые раскрыли новейший метод оптической визуализации

$42.150.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 32510 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 50074 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 28220 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 41211 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 45441 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23189 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23247 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37293 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52880 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72435 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года24 декабря, 22:44 • 5426 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодкиPhoto24 декабря, 23:53 • 4848 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 7686 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 11670 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 17392 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 24796 просмотра
Преодолевает ограничения сенсоров: ученые раскрыли новейший метод оптической визуализации

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Профессор биомедицинской инженерии Гуоан Чжэн представил метод мультимасштабного апертурного синтезирующего имиджера (MASI), позволяющий объединять измерения с нескольких датчиков с помощью вычислительных алгоритмов. Этот подход устраняет необходимость в жесткой физической синхронизации, расширяя возможности оптической визуализации.

Преодолевает ограничения сенсоров: ученые раскрыли новейший метод оптической визуализации
Фото: phys.org

Профессор биомедицинской инженерии и директор Центра биомедицинских и биоинженерных инноваций (CBBI) Университета Коннектикута (США) Гуоан Чжэн выпустил исследование, которое может переосмыслить оптическую визуализацию в науке, медицине и промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на phys.org.

Детали

В основе этого прорыва лежит давняя техническая проблема. Изображение с синтезированной апертурой - метод, который позволил телескопу Event Horizon Telescope получить изображение черной дыры - работает путем когерентного объединения измерений с нескольких разделенных датчиков для имитации гораздо большей апертуры изображения

- заявил Чжэн.

Мультимасштабный апертурный синтезирующий имиджер (MASI) решает эту проблему. Вместо того, чтобы заставлять несколько оптических датчиков работать в идеальной физической синхронизации - задача, которая потребовала бы нанометровой точности - MASI позволяет каждому датчику измерять свет независимо, а затем использует вычислительные алгоритмы для синхронизации данных.

По словам ученого, это похоже на то, как если бы несколько фотографов снимали одну и ту же сцену, но не как обычные фотографии, а как необработанные измерения свойств световых волн, а затем программное обеспечение соединяло эти независимые снимки в одно изображение со сверхвысоким разрешением.

Эта схема вычислительной фазовой синхронизации устраняет необходимость в жестких интерферометрических установках, которые до сих пор мешали практическому применению систем с оптической синтезированной апертурой. MASI отличается от традиционной оптической визуализации двумя революционными способами. Вместо того, чтобы полагаться на линзы для фокусировки света на датчике, MASI использует массив кодированных датчиков, расположенных в разных частях дифракционной плоскости

- говорится в исследовании.

Напомним

Ученые из Института Велкома Сенгера и Университета Сунь Ятсена обнаружили популяции клеток, которые могут улучшить понимание того, почему одни мышечные волокна стареют быстрее других.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Техника
Соединённые Штаты