Преодолевает ограничения сенсоров: ученые раскрыли новейший метод оптической визуализации

Профессор биомедицинской инженерии и директор Центра биомедицинских и биоинженерных инноваций (CBBI) Университета Коннектикута (США) Гуоан Чжэн выпустил исследование, которое может переосмыслить оптическую визуализацию в науке, медицине и промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на phys.org.

В основе этого прорыва лежит давняя техническая проблема. Изображение с синтезированной апертурой - метод, который позволил телескопу Event Horizon Telescope получить изображение черной дыры - работает путем когерентного объединения измерений с нескольких разделенных датчиков для имитации гораздо большей апертуры изображения

Мультимасштабный апертурный синтезирующий имиджер (MASI) решает эту проблему. Вместо того, чтобы заставлять несколько оптических датчиков работать в идеальной физической синхронизации - задача, которая потребовала бы нанометровой точности - MASI позволяет каждому датчику измерять свет независимо, а затем использует вычислительные алгоритмы для синхронизации данных.

По словам ученого, это похоже на то, как если бы несколько фотографов снимали одну и ту же сцену, но не как обычные фотографии, а как необработанные измерения свойств световых волн, а затем программное обеспечение соединяло эти независимые снимки в одно изображение со сверхвысоким разрешением.

Эта схема вычислительной фазовой синхронизации устраняет необходимость в жестких интерферометрических установках, которые до сих пор мешали практическому применению систем с оптической синтезированной апертурой. MASI отличается от традиционной оптической визуализации двумя революционными способами. Вместо того, чтобы полагаться на линзы для фокусировки света на датчике, MASI использует массив кодированных датчиков, расположенных в разных частях дифракционной плоскости