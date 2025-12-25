Заочно осуждены пятеро российских военных, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
09:42 • 1496 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 3272 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 3950 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 5434 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 7788 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 37537 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 56222 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30751 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 45602 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 49330 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Рубрики
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Заочно осуждены пятеро российских военных, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Пятеро российских военных заочно приговорены к 10 годам лишения свободы за пытки четырех гражданских в городе Тростянец во время оккупации Сумской области. Оккупанты избивали задержанных, имитировали расстрел и удерживали их в нечеловеческих условиях.

Заочно осуждены пятеро российских военных, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины

Заочно осуждены пятеро российских военных, которые пытали мирных жителей во время оккупации Сумской области. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

По публичному обвинению заместителя руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Ляшенко 5 военнослужащих РФ признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны. Приговором суда они заочно приговорены к 10 годам лишения свободы

- говорится в сообщении.

В суде доказано, что 13 марта 2022 года во время оккупации г. Тростянец вооруженные военные страны-агрессора задержали на улице 4 гражданских.

Оккупанты отвели их на территорию местного элеватора, где в одном из хозяйственных зданий была оборудована пыточная. Задержанных избивали и стреляли в воздух, имитируя их расстрел.

Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве

В полной темноте, без достаточного количества питьевой воды и еды, при температуре воздуха -10 градусов по Цельсию двое из них провели там 4 суток. После чего их отпустили.

Остальных двух мужчин 14 марта отвезли в помещение железнодорожного вокзала.

Напомним

Литовские правоохранители сообщили подозрение российскому военному по делу о военных преступлениях в Мелитополе. Его обвиняют в пытках гражданских и пленных в "фильтрационном лагере" в 2022 году.

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Сумская область