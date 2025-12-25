Заочно осуждены пятеро российских военных, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины
Киев • УНН
Пятеро российских военных заочно приговорены к 10 годам лишения свободы за пытки четырех гражданских в городе Тростянец во время оккупации Сумской области. Оккупанты избивали задержанных, имитировали расстрел и удерживали их в нечеловеческих условиях.
Заочно осуждены пятеро российских военных, которые пытали мирных жителей во время оккупации Сумской области. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
По публичному обвинению заместителя руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Ляшенко 5 военнослужащих РФ признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны. Приговором суда они заочно приговорены к 10 годам лишения свободы
В суде доказано, что 13 марта 2022 года во время оккупации г. Тростянец вооруженные военные страны-агрессора задержали на улице 4 гражданских.
Оккупанты отвели их на территорию местного элеватора, где в одном из хозяйственных зданий была оборудована пыточная. Задержанных избивали и стреляли в воздух, имитируя их расстрел.
В полной темноте, без достаточного количества питьевой воды и еды, при температуре воздуха -10 градусов по Цельсию двое из них провели там 4 суток. После чего их отпустили.
Остальных двух мужчин 14 марта отвезли в помещение железнодорожного вокзала.
Литовские правоохранители сообщили подозрение российскому военному по делу о военных преступлениях в Мелитополе. Его обвиняют в пытках гражданских и пленных в "фильтрационном лагере" в 2022 году.