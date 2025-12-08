Катував цивільних та полонених: російському військовому висунуто підозру у воєнних злочинах у Мелітополі

$42.060.13
49.000.23
ukenru
13:22 • 2924 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 10065 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 11514 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 10997 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 17328 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10996 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11749 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11948 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10140 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 25712 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
83%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 25399 перегляди
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семиPhotoVideo8 грудня, 05:14 • 5154 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 12894 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 14495 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 10412 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 10079 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 11524 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 17341 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 25729 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 69035 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 25729 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 51476 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 61800 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 62659 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 76750 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Hill
Ракетний комплекс "Панцир"

Катував цивільних та полонених: російському військовому висунуто підозру у воєнних злочинах у Мелітополі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Литовські правоохоронці повідомили підозру російському військовому у справі про воєнні злочини в Мелітополі. Його звинувачують у катуванні цивільних та полонених у "фільтраційному таборі" у 2022 році.

Катував цивільних та полонених: російському військовому висунуто підозру у воєнних злочинах у Мелітополі

Литовські правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому у справі про воєнні злочини, скоєні під час окупації Мелітополя. Розслідування ведеться на основі універсальної юрисдикції та у тісній співпраці з українськими слідчими. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними литовських правоохоронців, йдеться про причетність військовослужбовця рф до катувань цивільних і полонених у так званому "фільтраційному таборі", облаштованому в Мелітополі у 2022 році.

Правоохоронні органи Литовської Республіки 3 грудня 2025 року повідомили про підозру ще одному фігуранту кримінального провадження щодо воєнних злочинів, учинених російськими військовими під час тимчасової окупації Мелітополя Запорізької області у 2022 році

- йдеться у дописі прокуратури.

Це кримінальне провадження здійснюється у межах спільної слідчої групи Литви та України. Українська сторона продовжує надавати повну правову та процесуальну допомогу.

У жовтні 2025 року Україна передала Литві російського військовослужбовця, підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів проти цивільних і військовополонених, серед яких був і громадянин Литовської Республіки. Злочини відбувалися на території фільтраційного табору, облаштованого на Мелітопольському військовому аеродромі

- підкреслюється у матеріалі ОГП.

Офіс Генерального прокурора стверджує, що це перший випадок з початку повномасштабної агресії рф, коли Україна передала затриманого російського військового іншій державі для притягнення до відповідальності на підставі універсальної юрисдикції.

Що наразі вже встановлено слідством

У ході спільного досудового розслідування задокументовано численні воєнні злочини:

- незаконне позбавлення волі цивільних осіб і військовополонених;

- катування та нелюдське поводження;

- функціонування фільтраційного табору за участі особового складу 177-го окремого полку морської піхоти каспійської флотилії збройних сил рф.

Підозра, повідомлена 3 грудня 2025 року, стосується ще одного російського військовослужбовця, який, за даними слідства, безпосередньо брав участь у незаконному утриманні людей, їх охороні та катуванні

- йдеться у дописі.

Офіс Генерального прокурора активно співпрацює з литовською стороною у межах ССГ та наголошує, що "спільні дії спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до воєнних злочинів, забезпечення їх розшуку та притягнення до відповідальності відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо

Фельдшеру російської колонії, відомому як "Доктор Зло", повідомлено про підозру за жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Він катував їх струмом та бив, завдаючи фізичного болю та моральних страждань.

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Литва
Україна