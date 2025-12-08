Катував цивільних та полонених: російському військовому висунуто підозру у воєнних злочинах у Мелітополі

Литовські правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому у справі про воєнні злочини, скоєні під час окупації Мелітополя. Розслідування ведеться на основі універсальної юрисдикції та у тісній співпраці з українськими слідчими. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними литовських правоохоронців, йдеться про причетність військовослужбовця рф до катувань цивільних і полонених у так званому "фільтраційному таборі", облаштованому в Мелітополі у 2022 році.

Правоохоронні органи Литовської Республіки 3 грудня 2025 року повідомили про підозру ще одному фігуранту кримінального провадження щодо воєнних злочинів, учинених російськими військовими під час тимчасової окупації Мелітополя Запорізької області у 2022 році - йдеться у дописі прокуратури.

Це кримінальне провадження здійснюється у межах спільної слідчої групи Литви та України. Українська сторона продовжує надавати повну правову та процесуальну допомогу.

У жовтні 2025 року Україна передала Литві російського військовослужбовця, підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів проти цивільних і військовополонених, серед яких був і громадянин Литовської Республіки. Злочини відбувалися на території фільтраційного табору, облаштованого на Мелітопольському військовому аеродромі - підкреслюється у матеріалі ОГП.

Офіс Генерального прокурора стверджує, що це перший випадок з початку повномасштабної агресії рф, коли Україна передала затриманого російського військового іншій державі для притягнення до відповідальності на підставі універсальної юрисдикції.

Що наразі вже встановлено слідством

У ході спільного досудового розслідування задокументовано численні воєнні злочини:

- незаконне позбавлення волі цивільних осіб і військовополонених;

- катування та нелюдське поводження;

- функціонування фільтраційного табору за участі особового складу 177-го окремого полку морської піхоти каспійської флотилії збройних сил рф.

Підозра, повідомлена 3 грудня 2025 року, стосується ще одного російського військовослужбовця, який, за даними слідства, безпосередньо брав участь у незаконному утриманні людей, їх охороні та катуванні - йдеться у дописі.

Офіс Генерального прокурора активно співпрацює з литовською стороною у межах ССГ та наголошує, що "спільні дії спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до воєнних злочинів, забезпечення їх розшуку та притягнення до відповідальності відповідно до міжнародного гуманітарного права".

