Пытал гражданских и пленных: российскому военному предъявлено подозрение в военных преступлениях в Мелитополе

Литовские правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному по делу о военных преступлениях, совершенных во время оккупации Мелитополя. Расследование ведется на основе универсальной юрисдикции и в тесном сотрудничестве с украинскими следователями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

По данным литовских правоохранителей, речь идет о причастности военнослужащего РФ к пыткам гражданских и пленных в так называемом "фильтрационном лагере", обустроенном в Мелитополе в 2022 году.

Правоохранительные органы Литовской Республики 3 декабря 2025 года сообщили о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства относительно военных преступлений, совершенных российскими военными во время временной оккупации Мелитополя Запорожской области в 2022 году - говорится в сообщении прокуратуры.

Это уголовное производство осуществляется в рамках совместной следственной группы Литвы и Украины. Украинская сторона продолжает оказывать полную правовую и процессуальную помощь.

В октябре 2025 года Украина передала Литве российского военнослужащего, подозреваемого в совершении военных преступлений против гражданских и военнопленных, среди которых был и гражданин Литовской Республики. Преступления происходили на территории фильтрационного лагеря, обустроенного на Мелитопольском военном аэродроме - подчеркивается в материале ОГП.

Офис Генерального прокурора утверждает, что это первый случай с начала полномасштабной агрессии РФ, когда Украина передала задержанного российского военного другому государству для привлечения к ответственности на основании универсальной юрисдикции.

Что уже установлено следствием

В ходе совместного досудебного расследования задокументированы многочисленные военные преступления:

- незаконное лишение свободы гражданских лиц и военнопленных;

- пытки и бесчеловечное обращение;

- функционирование фильтрационного лагеря с участием личного состава 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии вооруженных сил РФ.

Подозрение, сообщенное 3 декабря 2025 года, касается еще одного российского военнослужащего, который, по данным следствия, непосредственно участвовал в незаконном содержании людей, их охране и пытках - говорится в сообщении.

Офис Генерального прокурора активно сотрудничает с литовской стороной в рамках ССГ и подчеркивает, что "совместные действия направлены на установление всех лиц, причастных к военным преступлениям, обеспечение их розыска и привлечение к ответственности в соответствии с международным гуманитарным правом".

Напомним

Фельдшеру российской колонии, известному как "Доктор Зло", сообщено о подозрении за жестокое обращение с украинскими военнопленными. Он пытал их током и избивал, причиняя физическую боль и моральные страдания.