Пытал гражданских и пленных: российскому военному предъявлено подозрение в военных преступлениях в Мелитополе
Киев • УНН
Литовские правоохранители сообщили о подозрении российскому военному по делу о военных преступлениях в Мелитополе. Его обвиняют в пытках гражданских и пленных в «фильтрационном лагере» в 2022 году.
Литовские правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному по делу о военных преступлениях, совершенных во время оккупации Мелитополя. Расследование ведется на основе универсальной юрисдикции и в тесном сотрудничестве с украинскими следователями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Подробности
По данным литовских правоохранителей, речь идет о причастности военнослужащего РФ к пыткам гражданских и пленных в так называемом "фильтрационном лагере", обустроенном в Мелитополе в 2022 году.
Правоохранительные органы Литовской Республики 3 декабря 2025 года сообщили о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства относительно военных преступлений, совершенных российскими военными во время временной оккупации Мелитополя Запорожской области в 2022 году
Это уголовное производство осуществляется в рамках совместной следственной группы Литвы и Украины. Украинская сторона продолжает оказывать полную правовую и процессуальную помощь.
В октябре 2025 года Украина передала Литве российского военнослужащего, подозреваемого в совершении военных преступлений против гражданских и военнопленных, среди которых был и гражданин Литовской Республики. Преступления происходили на территории фильтрационного лагеря, обустроенного на Мелитопольском военном аэродроме
Офис Генерального прокурора утверждает, что это первый случай с начала полномасштабной агрессии РФ, когда Украина передала задержанного российского военного другому государству для привлечения к ответственности на основании универсальной юрисдикции.
Что уже установлено следствием
В ходе совместного досудебного расследования задокументированы многочисленные военные преступления:
- незаконное лишение свободы гражданских лиц и военнопленных;
- пытки и бесчеловечное обращение;
- функционирование фильтрационного лагеря с участием личного состава 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии вооруженных сил РФ.
Подозрение, сообщенное 3 декабря 2025 года, касается еще одного российского военнослужащего, который, по данным следствия, непосредственно участвовал в незаконном содержании людей, их охране и пытках
Офис Генерального прокурора активно сотрудничает с литовской стороной в рамках ССГ и подчеркивает, что "совместные действия направлены на установление всех лиц, причастных к военным преступлениям, обеспечение их розыска и привлечение к ответственности в соответствии с международным гуманитарным правом".
Напомним
Фельдшеру российской колонии, известному как "Доктор Зло", сообщено о подозрении за жестокое обращение с украинскими военнопленными. Он пытал их током и избивал, причиняя физическую боль и моральные страдания.