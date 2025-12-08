Пытал гражданских и пленных: российскому военному предъявлено подозрение в военных преступлениях в Мелитополе

$42.060.13
13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне
8 декабря, 04:16
Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи
8 декабря, 05:14
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам
8 декабря, 06:54
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп
08:22
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"
09:29
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы
6 декабря, 12:23
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53
Пытал гражданских и пленных: российскому военному предъявлено подозрение в военных преступлениях в Мелитополе

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Литовские правоохранители сообщили о подозрении российскому военному по делу о военных преступлениях в Мелитополе. Его обвиняют в пытках гражданских и пленных в «фильтрационном лагере» в 2022 году.

Пытал гражданских и пленных: российскому военному предъявлено подозрение в военных преступлениях в Мелитополе

Литовские правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному по делу о военных преступлениях, совершенных во время оккупации Мелитополя. Расследование ведется на основе универсальной юрисдикции и в тесном сотрудничестве с украинскими следователями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

По данным литовских правоохранителей, речь идет о причастности военнослужащего РФ к пыткам гражданских и пленных в так называемом "фильтрационном лагере", обустроенном в Мелитополе в 2022 году.

Правоохранительные органы Литовской Республики 3 декабря 2025 года сообщили о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства относительно военных преступлений, совершенных российскими военными во время временной оккупации Мелитополя Запорожской области в 2022 году

- говорится в сообщении прокуратуры.

Это уголовное производство осуществляется в рамках совместной следственной группы Литвы и Украины. Украинская сторона продолжает оказывать полную правовую и процессуальную помощь.

В октябре 2025 года Украина передала Литве российского военнослужащего, подозреваемого в совершении военных преступлений против гражданских и военнопленных, среди которых был и гражданин Литовской Республики. Преступления происходили на территории фильтрационного лагеря, обустроенного на Мелитопольском военном аэродроме

- подчеркивается в материале ОГП.

Офис Генерального прокурора утверждает, что это первый случай с начала полномасштабной агрессии РФ, когда Украина передала задержанного российского военного другому государству для привлечения к ответственности на основании универсальной юрисдикции.

Что уже установлено следствием

В ходе совместного досудебного расследования задокументированы многочисленные военные преступления:

- незаконное лишение свободы гражданских лиц и военнопленных;

- пытки и бесчеловечное обращение;

- функционирование фильтрационного лагеря с участием личного состава 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии вооруженных сил РФ.

Подозрение, сообщенное 3 декабря 2025 года, касается еще одного российского военнослужащего, который, по данным следствия, непосредственно участвовал в незаконном содержании людей, их охране и пытках

- говорится в сообщении.

Офис Генерального прокурора активно сотрудничает с литовской стороной в рамках ССГ и подчеркивает, что "совместные действия направлены на установление всех лиц, причастных к военным преступлениям, обеспечение их розыска и привлечение к ответственности в соответствии с международным гуманитарным правом".

Напомним

Фельдшеру российской колонии, известному как "Доктор Зло", сообщено о подозрении за жестокое обращение с украинскими военнопленными. Он пытал их током и избивал, причиняя физическую боль и моральные страдания.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Литва
Украина