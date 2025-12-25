В Черниговской области мужчина совершил поджог в больнице в Рождественскую ночь

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 464 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 3714 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 7906 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 7926 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 9050 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10312 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 39915 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 58557 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31061 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 47306 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.6м/с
61%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 16258 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 22022 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW05:30 • 9684 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 7562 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 5378 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 464 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 39915 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 29407 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 58556 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 47306 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 2410 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 4000 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 5418 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 17339 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 28767 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

В Черниговской области мужчина совершил поджог в больнице в Рождественскую ночь

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Полиция задержала жителя Сновска, подозреваемого в поджоге вещей и спецодежды в больнице. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества.

В Черниговской области мужчина совершил поджог в больнице в Рождественскую ночь

В Сновске Черниговской области в Рождественскую ночь мужчина совершил поджог в больнице. Его задержали, ранее он был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Оперативники задержали жителя Сновска, который подозревается в совершении поджога в помещении больницы. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания

- сообщили в полиции.

Детали

Ночью, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о возгорании вещей и врачебной спецодежды в помещении больницы в городе Сновск.

На месте полицейские провели осмотр, опросили свидетелей, очевидцев и медицинский персонал, собрали вещественные доказательства. "Сотрудники больницы сообщили правоохранителям, что поджог совершил наглядно известный местный житель", - указали в полиции.

"Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Выяснилось, мужчина уже был судим за совершение поджога", - говорится в сообщении.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Поджог синагоги в Черновцах: полиция подтвердила задержание подозреваемого, открыто производство28.11.25, 14:10 • 2922 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Украина