В Черниговской области мужчина совершил поджог в больнице в Рождественскую ночь
Киев • УНН
Полиция задержала жителя Сновска, подозреваемого в поджоге вещей и спецодежды в больнице. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества.
В Сновске Черниговской области в Рождественскую ночь мужчина совершил поджог в больнице. Его задержали, ранее он был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Оперативники задержали жителя Сновска, который подозревается в совершении поджога в помещении больницы. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания
Детали
Ночью, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о возгорании вещей и врачебной спецодежды в помещении больницы в городе Сновск.
На месте полицейские провели осмотр, опросили свидетелей, очевидцев и медицинский персонал, собрали вещественные доказательства. "Сотрудники больницы сообщили правоохранителям, что поджог совершил наглядно известный местный житель", - указали в полиции.
"Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Выяснилось, мужчина уже был судим за совершение поджога", - говорится в сообщении.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
