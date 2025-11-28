Поджог синагоги в Черновцах: полиция подтвердила задержание подозреваемого, открыто производство
Киев • УНН
В Черновцах задержали 30-летнего мужчину, совершившего поджог в помещении синагоги на улице Ярослава Мудрого. Злоумышленник состоит на учете в специализированном медучреждении, открыто уголовное производство.
Детали
К умышленному повреждению имущества причастным оказался 30-летний житель областного центра. Сотрудники Черновицкого районного управления полиции задокументировали противоправные действия злоумышленника. Сейчас по этому факту проводится досудебное расследование.
Вчера, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в помещении синагоги по улице Ярослава Мудрого в Черновцах, совершил поджог бытовых предметов, в результате которого было повреждено имущество. В результате пожара никто не пострадал.
Полицейские "провели первоочередные полицейские мероприятия и установили личность мужчины, причастного к преступлению".
"Поджигателем оказался 30-летний житель областного центра. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в специализированном медучреждении", - сообщили в полиции.
"Полицейские задержали буковинца в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в ИВС №1", - говорится в сообщении.
Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
