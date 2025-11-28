Поджог синагоги в Черновцах: полиция подтвердила задержание подозреваемого, открыто производство

$42.190.11
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 8552 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 11463 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 12322 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 21837 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 17493 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 16588 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14510 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11869 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29998 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 11961 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 11838 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 14570 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 11036 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 8932 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 3608 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 10778 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 9372 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 21837 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 11254 просмотра
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 18579 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 36218 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 56597 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 89483 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 104618 просмотра
Поджог синагоги в Черновцах: полиция подтвердила задержание подозреваемого, открыто производство

Киев • УНН

 • 704 просмотра

В Черновцах задержали 30-летнего мужчину, совершившего поджог в помещении синагоги на улице Ярослава Мудрого. Злоумышленник состоит на учете в специализированном медучреждении, открыто уголовное производство.

Поджог синагоги в Черновцах: полиция подтвердила задержание подозреваемого, открыто производство

В Черновцах задержали мужчину, совершившего поджог в помещении синагоги, подтвердили в ГУНП в Черновицкой области, сообщив, что мужчина состоит на учете в специализированном медучреждении, открыто уголовное производство, пишет УНН.

Детали

К умышленному повреждению имущества причастным оказался 30-летний житель областного центра. Сотрудники Черновицкого районного управления полиции задокументировали противоправные действия злоумышленника. Сейчас по этому факту проводится досудебное расследование.

Вчера, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в помещении синагоги по улице Ярослава Мудрого в Черновцах, совершил поджог бытовых предметов, в результате которого было повреждено имущество. В результате пожара никто не пострадал.

Полицейские "провели первоочередные полицейские мероприятия и установили личность мужчины, причастного к преступлению".

"Поджигателем оказался 30-летний житель областного центра. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в специализированном медучреждении", - сообщили в полиции.

"Полицейские задержали буковинца в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в ИВС №1", - говорится в сообщении.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

В Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу: что известно27.11.25, 23:18 • 4356 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черновцы