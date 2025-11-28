Поджог синагоги в Черновцах: полиция подтвердила задержание подозреваемого, открыто производство

В Черновцах задержали мужчину, совершившего поджог в помещении синагоги, подтвердили в ГУНП в Черновицкой области, сообщив, что мужчина состоит на учете в специализированном медучреждении, открыто уголовное производство, пишет УНН.

Детали

К умышленному повреждению имущества причастным оказался 30-летний житель областного центра. Сотрудники Черновицкого районного управления полиции задокументировали противоправные действия злоумышленника. Сейчас по этому факту проводится досудебное расследование.

Вчера, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в помещении синагоги по улице Ярослава Мудрого в Черновцах, совершил поджог бытовых предметов, в результате которого было повреждено имущество. В результате пожара никто не пострадал.

Полицейские "провели первоочередные полицейские мероприятия и установили личность мужчины, причастного к преступлению".

"Поджигателем оказался 30-летний житель областного центра. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в специализированном медучреждении", - сообщили в полиции.

"Полицейские задержали буковинца в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в ИВС №1", - говорится в сообщении.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

