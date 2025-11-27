В Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу: что известно
Киев • УНН
В Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу, проникнув внутрь, когда охранник вышел за ворота. Полиция задержала правонарушителя, который месяц назад пытался поджечь местную церковь и, по предварительным данным, является психически неуравновешенным.
В Черновцах подожгли Садгорскую синагогу. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что мужчина проник в синагогу в момент, когда охранник вышел за ворота, собрал книги и совершил поджог.
Полиция оперативно прибыла на место и задержала правонарушителя. Установлено, что месяц назад он пытался поджечь местную церковь и по предварительным данным является психически неуравновешенным
В свою очередь посол Израиля в Украине Михаэль Бродский уточнил, что в результате пожара никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб.
"Посольство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной", - добавил дипломат.
Справка
Здание Садгорской синагоги является одной из центральных святынь династии Садигура - основанной раввином Исраэлем из Ружина. Синагога была возведена около 180 лет назад, реставрирована в 2017 году и считается одним из важнейших сооружений в хасидском мире.
Напомним
В июле правоохранители задержали на Закарпатье 28-летнего местного жителя за поджог греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы.
Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ14.04.23, 08:29 • 1039918 просмотров