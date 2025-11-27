В Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу: что известно

В Черновцах подожгли Садгорскую синагогу. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, информирует УНН.

Отмечается, что мужчина проник в синагогу в момент, когда охранник вышел за ворота, собрал книги и совершил поджог.

Полиция оперативно прибыла на место и задержала правонарушителя. Установлено, что месяц назад он пытался поджечь местную церковь и по предварительным данным является психически неуравновешенным