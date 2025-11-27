$42.300.10
18:30 • 9186 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 12173 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 21393 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 28384 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 18643 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 26380 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 20497 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13588 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17236 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 12181 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Эксклюзивы
В Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу: что известно

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу, проникнув внутрь, когда охранник вышел за ворота. Полиция задержала правонарушителя, который месяц назад пытался поджечь местную церковь и, по предварительным данным, является психически неуравновешенным.

В Черновцах мужчина поджег Садгорскую синагогу: что известно

В Черновцах подожгли Садгорскую синагогу. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что мужчина проник в синагогу в момент, когда охранник вышел за ворота, собрал книги и совершил поджог.

Полиция оперативно прибыла на место и задержала правонарушителя. Установлено, что месяц назад он пытался поджечь местную церковь и по предварительным данным является психически неуравновешенным

- говорится в сообщении.

В свою очередь посол Израиля в Украине Михаэль Бродский уточнил, что в результате пожара никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб.

"Посольство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной", - добавил дипломат.

Справка

Здание Садгорской синагоги является одной из центральных святынь династии Садигура - основанной раввином Исраэлем из Ружина. Синагога была возведена около 180 лет назад, реставрирована в 2017 году и считается одним из важнейших сооружений в хасидском мире.

Напомним

В июле правоохранители задержали на Закарпатье 28-летнего местного жителя за поджог греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы.

Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ14.04.23, 08:29 • 1039918 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Израиль
Украина
Черновцы