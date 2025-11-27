У Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу: що відомо
Київ • УНН
У Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу, проникнувши всередину, коли охоронець вийшов за ворота. Поліція затримала правопорушника, який місяць тому намагався підпалити місцеву церкву і, за попередніми даними, є психічно неврівноваженим.
У Чернівцях підпалили Садгірську синагогу. Про це повідомляє Об'єднана єворейська громада України, інформує УНН.
Деталі
Зазначсається, що чоловік проник у синагогу в момент, коли охоронець вийшов за ворота, зібрав книги та вчинив підпал.
Поліція оперативно прибула на місце й затримала правопорушника. Встановлено, що місяць тому він намагався підпалити місцеву церкву та за попередніми даними є психічно неврівноваженим
У свою чергу посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський уточнив, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав, але приміщенню синагоги завдано шкоди.
"Посольство на зв'язку з рабином Чернівців та місцевою єврейською громадою", - додав дипломат.
Довідково
Будівля Садгірської синагоги є однією з центральних святинь династії Садигура - заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Синагога була зведена близько 180 років тому, реставрована у 2017 та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі.
Нагадаємо
У липні правоохоронці затримали на Закарпатті 28-річного місцевого мешканця за підпал греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці.
