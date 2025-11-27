$42.300.10
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
18:30 • 10634 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 13943 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 23084 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 29956 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 19498 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27212 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 21088 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13773 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17392 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
У Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу: що відомо

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

У Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу, проникнувши всередину, коли охоронець вийшов за ворота. Поліція затримала правопорушника, який місяць тому намагався підпалити місцеву церкву і, за попередніми даними, є психічно неврівноваженим.

У Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу: що відомо

У Чернівцях підпалили Садгірську синагогу. Про це повідомляє Об'єднана єворейська громада України, інформує УНН.

Деталі

Зазначсається, що чоловік проник у синагогу в момент, коли охоронець вийшов за ворота, зібрав книги та вчинив підпал.

Поліція оперативно прибула на місце й затримала правопорушника. Встановлено, що місяць тому він намагався підпалити місцеву церкву та за попередніми даними є психічно неврівноваженим

- йдеться у повідомленні.

У свою чергу посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський уточнив, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав, але приміщенню синагоги завдано шкоди.

"Посольство на зв'язку з рабином Чернівців та місцевою єврейською громадою", - додав дипломат.

Довідково

Будівля Садгірської синагоги є однією з центральних святинь династії Садигура - заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Синагога була зведена близько 180 років тому, реставрована у 2017 та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі.

Нагадаємо

У липні правоохоронці затримали на Закарпатті 28-річного місцевого мешканця за підпал греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці.

У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ14.04.23, 08:29 • 1039922 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Ізраїль
Україна
Чернівці