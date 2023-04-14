У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, що у мікрорайоні Сихів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
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"У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності", - написав Козицький.
Він подякував рятувальникам, які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині.
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