Руйнування на території Києво-Печерської Лаври: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.
Деталі
До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. Наразі, як вказано, правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.
"Працівники Мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування. Слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин", - повідомили у поліції.
Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Наразі тривають слідчі дії з метою притягнення винних до відповідальності.
Доповнення
За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври.
Комісію Мінкульту з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» не пустили в Києво-Печерську Лавру 30 березня. Через перешкоджання роботи комісії Мінкульту в Києво-Печерській Лаврі було подано заяву в поліцію.
31 березня повідомлялося, що Комісія знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання УПЦ МП. Як повідомили у Мінкульті, до поліції було подано ще одну заяву.
Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі Комісії.
У МКІП 12 квітня повідомили, що Комісія, після кількох невдалих спроб, почала роботу в Києво-Печерській Лаврі. Вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, хотіли відкриття кримінального провадження.