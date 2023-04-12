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Комісія Мінкульту почала роботу в Лаврі: вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, хочуть відкриття провадження

Комісія Мінкульту почала роботу в Лаврі: вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, хочуть відкриття провадження

Київ • УНН

 • 2558391 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України, після кількох невдалих спроб, таки почала роботу в Києво-Печерській Лаврі. Вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, хочуть відкриття кримінального провадження, повідомили у міністерстві в Telergram, пише УНН.

Цитата

"Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП", - повідомили у МКІП і показали фото.

"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини»", - додали у МКІП.

Доповнення

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври.

Комісію Мінкульту з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» не пустили в Києво-Печерську Лавру 30 березня. Через перешкоджання роботи комісії Мінкульту в Києво-Печерській Лаврі було подано заяву в поліцію.

31 березня повідомлялося, що Комісія знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання УПЦ МП. Як повідомили у Мінкульті, до поліції було подано ще одну заяву.

Поліція відкрила провадження через перешкоджання робіті Комісії.

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