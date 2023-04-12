Комиссия Минкульта начала работу в Лавре: поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, хотят открытия производства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины, после нескольких неудачных попыток, все-таки начала работу в Киево-Печерской Лавре. Поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, хотят открытия уголовного производства, сообщили в министерстве в Telergram, пишет УНН.
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"Последствия бесплатного пользования Лаврой представителями УПЦ МП", - сообщили в МКИП и показали фото.
"Комиссия МКИП наконец работает, хоть и не без препятствий. Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УК «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия»", - добавили в МКИП.
Дополнение
По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры.
Комиссию Минкульта по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» не пустили в Киево-Печерске Лавру 30 марта. Из-за препятствования работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской Лавре было подано заявление в полицию.
31 марта сообщалось, что Комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП. Как сообщили в Минкульте, в полицию было подано еще одно заявление.
Полиция открыла производство из-за препятствования работе Комиссии.