Препятствование работе комиссии Минкульта в Лавре: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в Лавре. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.
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«Внесена (в ЕРДР – ред.) статья 179 УКУ – это незаконное удерживание, осквернение или уничтожение религиозных святынь», - сказала Гирдвилис.
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Комиссию Минкульта не пустили в Киево-Печерскую Лавру 30 марта. Из-за препятствования работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской Лавре было подано заявление в полицию.
31 марта сообщалось, что Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования упц мп. Как сообщили в Минкульте, в полицию было подано еще одно заявление.
Напомним, 29 марта упц мп должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры.