Препятствование работе комиссии Минкульта в Лавре: полиция открыла производство

Цитата

«Внесена (в ЕРДР – ред.) статья 179 УКУ – это незаконное удерживание, осквернение или уничтожение религиозных святынь», - сказала Гирдвилис.

Дополнение

Комиссию Минкульта не пустили в Киево-Печерскую Лавру 30 марта. Из-за препятствования работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской Лавре было подано заявление в полицию.

31 марта сообщалось, что Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования упц мп. Как сообщили в Минкульте, в полицию было подано еще одно заявление.

Напомним, 29 марта упц мп должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры.