Перешкоджання роботі комісії Мінкульту в Лаврі: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Поліція відкрила провадження через перешкоджання робіті комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» в Лаврі. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
Цитата
«Внесена (до ЄРДР – ред.) стаття 179 ККУ – це незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь», - сказала Гірдвіліс.
Доповнення
Комісію Мінкульту не пустили в Києво-Печерську Лавру 30 березня. Через перешкоджання роботи комісії Мінкульту в Києво-Печерській Лаврі було подано заяву в поліцію.
31 березня повідомлялося, що Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання упц мп. Як повідомили у Мінкульті, до поліції було подано ще одну заяву.
Нагадаємо, 29 березня упц мп мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври.