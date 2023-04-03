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Перешкоджання роботі комісії Мінкульту в Лаврі: поліція відкрила провадження

Перешкоджання роботі комісії Мінкульту в Лаврі: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 1518402 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Поліція відкрила провадження через перешкоджання робіті комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» в Лаврі. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Цитата

«Внесена (до ЄРДР – ред.) стаття 179 ККУ – це незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь», - сказала Гірдвіліс.

Доповнення

Комісію Мінкульту не пустили в Києво-Печерську Лавру 30 березня. Через перешкоджання роботи комісії Мінкульту в Києво-Печерській Лаврі було подано заяву в поліцію.

31 березня повідомлялося, що Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання упц мп. Як повідомили у Мінкульті, до поліції було подано ще одну заяву.

Нагадаємо, 29 березня упц мп мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври.

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