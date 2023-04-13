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Разрушения на территории Киево-Печерской лавры: полиция открыла производство

Разрушения на территории Киево-Печерской лавры: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 5566733 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. По факту незаконного разрушения объекта на территории Киево-Печерской лавры следователи начали уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

В полицию обратились представители Министерства культуры с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов. Сейчас, как указано, правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий.

"Сотрудники Минкульта зафиксировали аварийное состояние помещения на территории Киево-Печерской лавры, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения. Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью привлечения виновных к ответственности.

Дополнение

По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры.

Комиссию Минкульта по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» не пустили в Киево-Печерскую Лавру 30 марта. Из-за препятствования работы комиссии Минкульта в Киево-Печерской Лавре было подано заявление в полицию.

31 марта сообщалось, что Комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП. Как сообщили в Минкульте, в полицию было подано еще одно заявление.

Полиция открыла производство из-за препятствования работе Комиссии.

В МКИП 12 апреля сообщили, что Комиссия, после нескольких неудачных попыток, начала работу в Киево-Печерской Лавре. Поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, хотели открытия уголовного производства.

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