Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ

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"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только лютый враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", - написал Козицкий.

Он поблагодарил спасателей, которые сработали оперативно, и не дали достичь трагических последствий для святыни.

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