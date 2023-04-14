Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львове подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ, что в микрорайоне Сихов, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
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"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только лютый враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", - написал Козицкий.
Он поблагодарил спасателей, которые сработали оперативно, и не дали достичь трагических последствий для святыни.
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