Підпал церкви на Закарпатті: поліція і СБУ затримали підозрюваного

Служба безпеки України і поліція Закарпатської області затримали підозрюваного у скоєнні підпалу греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці. Про це повідомило ГУНП України у Закарпатській області, передає УНН.

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Затриманим виявився 28-річний місцевий мешканець. Його дії кваліфіковані за 1 ст.161 та ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Наразі слідчі з’ясовують мотиви вчинення молодиком даного злочину. Якщо суд визнає затриманого винним, йому може загрожувати позавлення волі терміном від трьох до десяти років.

Нагадаємо

У четвер, 17 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про акт вандалізму на Закарпатті. Факт інциденту підтвердили і в поліції Закарпатської області – там заявили, що це сталось у селі Паладь-Комарівці. За даними правоохоронців, на територію храму проник невідомий: він підпалив двері і залишив на стіні напис "Мадярів (угорців – ред.) – на ножі".