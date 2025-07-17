Залишили напис "Мадярів на ножі": Орбан заявив про підпал церкви на Закарпатті - реакція поліції
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про пошкодження церкви на Закарпатті з провокаційним написом. Поліція та СБУ розслідують інцидент у селі Паладь-Комарівці, де невідомий підпалив двері храму та залишив напис.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про акт вандалізму на Закарпатті – за його словами, невідомі пошкодили церкву, залишивши на ній провокаційний надпис, що розпалює міжнаціональну ворожнечу. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
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Орбан опублікував фото: на стіні присутній напис "Мадярів (угорців – ред.) – на ножі".
Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це просто так, можете на нас розраховувати
На інцидент відреагували у ГУНП України у Закарпатській області. Там заявили, що це сталось у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району 16 липня близько 22:00.
Як повідомили правоохоронці, на територію храму проник невідомий, який підпалив двері храму і залишив на стіні напис, що розпалює міжнаціональну ворожнечу. Зараз поліція і СБУ шукає всіх причетних до інциденту.
Нагадаємо
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, вступ України до ЄС неминуче "втягне" Угорщину у війну з росією.