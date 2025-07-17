Оставили надпись "Мадьяр на ножи": Орбан заявил о поджоге церкви на Закарпатье - реакция полиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об акте вандализма в Закарпатье – по его словам, неизвестные повредили церковь, оставив на ней провокационную надпись, разжигающую межнациональную рознь. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Орбан опубликовал фото: на стене присутствует надпись "Мадьяров (венгров – ред.) – на ножи".

Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, в Закарпатье. Мы не оставим это просто так, можете на нас рассчитывать – заявил премьер-министр Венгрии.

На инцидент отреагировали в ГУНП Украины в Закарпатской области. Там заявили, что это произошло в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района 16 июля около 22:00.

Как сообщили правоохранители, на территорию храма проник неизвестный, который поджег двери храма и оставил на стене надпись, разжигающую межнациональную рознь. Сейчас полиция и СБУ ищет всех причастных к инциденту.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с россией.