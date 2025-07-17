Оставили надпись "Мадьяр на ножи": Орбан заявил о поджоге церкви на Закарпатье - реакция полиции
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о повреждении церкви на Закарпатье с провокационной надписью. Полиция и СБУ расследуют инцидент в селе Паладь-Комаровцы, где неизвестный поджег двери храма и оставил надпись.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об акте вандализма в Закарпатье – по его словам, неизвестные повредили церковь, оставив на ней провокационную надпись, разжигающую межнациональную рознь. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
Детали
Орбан опубликовал фото: на стене присутствует надпись "Мадьяров (венгров – ред.) – на ножи".
Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, в Закарпатье. Мы не оставим это просто так, можете на нас рассчитывать
На инцидент отреагировали в ГУНП Украины в Закарпатской области. Там заявили, что это произошло в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района 16 июля около 22:00.
Как сообщили правоохранители, на территорию храма проник неизвестный, который поджег двери храма и оставил на стене надпись, разжигающую межнациональную рознь. Сейчас полиция и СБУ ищет всех причастных к инциденту.
Напомним
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с россией.