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Поджог церкви на Закарпатье: полиция и СБУ задержали подозреваемого

Киев • УНН

 • 4496 просмотра

Правоохранители задержали 28-летнего местного жителя за поджог греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы. Ему грозит длительный срок заключения за нарушение равноправия граждан и умышленное повреждение имущества.

Поджог церкви на Закарпатье: полиция и СБУ задержали подозреваемого

Служба безопасности Украины и полиция Закарпатской области задержали подозреваемого в совершении поджога греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы. Об этом сообщило ГУНП Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Задержанным оказался 28-летний местный житель. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Сейчас следователи выясняют мотивы совершения молодым человеком данного преступления. Если суд признает задержанного виновным, ему может грозить лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Напомним

В четверг, 17 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об акте вандализма на Закарпатье. Факт инцидента подтвердили и в полиции Закарпатской области – там заявили, что это произошло в селе Паладь-Комаровцы. По данным правоохранителей, на территорию храма проник неизвестный: он поджег двери и оставил на стене надпись "Мадьяров (венгров – ред.) – на ножи".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Закарпатская область
Служба безопасности Украины
Венгрия
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