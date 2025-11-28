Підпал синагоги в Чернівцях: поліція підтвердила затримання підозрюваного, відкрито провадження

$42.190.11
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
10:44 • 9304 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 11777 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 12590 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 22241 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 17604 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 16657 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14538 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11884 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 30050 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 12230 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 12118 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 14868 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 11462 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 9788 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 4082 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 11146 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 10078 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
08:06 • 22252 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 11633 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 18708 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 36331 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 56701 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 89586 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 104706 перегляди
Підпал синагоги в Чернівцях: поліція підтвердила затримання підозрюваного, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 822 перегляди

У Чернівцях затримали 30-річного чоловіка, який вчинив підпал у приміщенні синагоги на вулиці Ярослава Мудрого. Зловмисник перебуває на обліку у спеціалізованому медзакладі, відкрито кримінальне провадження.

Підпал синагоги в Чернівцях: поліція підтвердила затримання підозрюваного, відкрито провадження

У Чернівцях затримали чоловіка, який вчинив підпал у приміщенні синагоги, підтвердили у ГУНП у Чернівецькій області, повідомивши, що чоловік перебуває на обліку у спеціалізованому медзакладі, відкрито кримінальне провадження, пише УНН.

Деталі

До умисного пошкодження майна причетним виявився 30-річний житель обласного центру. Співробітники Чернівецького районного управління поліції задокументували протиправні дії зловмисника. Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування.

Учора, 27 листопада, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи у приміщенні синагоги по вулиці Ярослава Мудрого в Чернівцях вчинила підпал побутових предметів, внаслідок якого було пошкоджено майно. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Поліцейські "провели першочергові поліцейські заходи та встановили особу чоловіка, причетного до злочину".

"Палієм виявився 30-річний житель обласного центру. З’ясувалося, що чоловік перебуває на обліку у спеціалізованому медзакладі", - повідомили у поліції.

"Поліцейські затримали буковинця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ІТТ №1", - ідеться у повідомленні.

Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. 

У Чернівцях чоловік підпалив Садгірську синагогу: що відомо27.11.25, 23:18 • 4366 переглядiв

Юлія Шрамко

