Підпал синагоги в Чернівцях: поліція підтвердила затримання підозрюваного, відкрито провадження

У Чернівцях затримали чоловіка, який вчинив підпал у приміщенні синагоги, підтвердили у ГУНП у Чернівецькій області, повідомивши, що чоловік перебуває на обліку у спеціалізованому медзакладі, відкрито кримінальне провадження, пише УНН.

Деталі

До умисного пошкодження майна причетним виявився 30-річний житель обласного центру. Співробітники Чернівецького районного управління поліції задокументували протиправні дії зловмисника. Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування.

Учора, 27 листопада, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи у приміщенні синагоги по вулиці Ярослава Мудрого в Чернівцях вчинила підпал побутових предметів, внаслідок якого було пошкоджено майно. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Поліцейські "провели першочергові поліцейські заходи та встановили особу чоловіка, причетного до злочину".

"Палієм виявився 30-річний житель обласного центру. З’ясувалося, що чоловік перебуває на обліку у спеціалізованому медзакладі", - повідомили у поліції.

"Поліцейські затримали буковинця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ІТТ №1", - ідеться у повідомленні.

Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

