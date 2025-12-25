Атака дронов рф на Одесскую область 25 декабря: стала известна личность погибшего
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских дронов на портовую инфраструктуру Одесской области 25 декабря погиб начальник караула. Еще два человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.
В результате атаки российскими дронами по портовой инфраструктуре Одесской области в ночь на 25 декабря погиб начальник караула. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.
Подробности
Еще два человека получили ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Даже в дни рождественских праздников россия продолжает прицельные удары по украинской логистике, портам и критической инфраструктуре. Вчера днем и ночью армия рф целенаправленно атаковала объекты, чтобы оставить людей без света и тепла. Повреждена портовая инфраструктура нескольких предприятий, на месте удара возник пожар. Спасатели и работники порта непрерывно работают над ликвидацией последствий
Также россияне атаковали объекты энерго- и теплоснабжения в Харьковской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.
россия сознательно применяет энергетический террор в период ухудшения погодных условий
Напомним
В ночь на 25 декабря россияне ударили по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек, еще двое пострадали.