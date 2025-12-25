Атака дронов рф на Одесскую область 25 декабря: стала известна личность погибшего

$42.150.05
49.680.05
ukenru
07:30 • 3698 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 33986 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 52401 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 29458 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 43004 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 46989 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23703 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23568 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37518 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 53052 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
66%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодкиPhoto24 декабря, 23:53 • 6354 просмотра
Порт Южный возобновил работу после утечки масла25 декабря, 00:26 • 4858 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 9434 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 12588 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 18298 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 33986 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 25654 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 52401 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 43004 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 46989 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 750 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 2562 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 15929 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 27368 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 15090 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Сериал
Шахед-136

Атака дронов рф на Одесскую область 25 декабря: стала известна личность погибшего

Киев • УНН

 • 102 просмотра

В результате ночной атаки российских дронов на портовую инфраструктуру Одесской области 25 декабря погиб начальник караула. Еще два человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Атака дронов рф на Одесскую область 25 декабря: стала известна личность погибшего
Фото: ГСЧС Украины

В результате атаки российскими дронами по портовой инфраструктуре Одесской области в ночь на 25 декабря погиб начальник караула. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Подробности

Еще два человека получили ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Даже в дни рождественских праздников россия продолжает прицельные удары по украинской логистике, портам и критической инфраструктуре. Вчера днем и ночью армия рф целенаправленно атаковала объекты, чтобы оставить людей без света и тепла. Повреждена портовая инфраструктура нескольких предприятий, на месте удара возник пожар. Спасатели и работники порта непрерывно работают над ликвидацией последствий

- говорится в сообщении Кулебы.

Также россияне атаковали объекты энерго- и теплоснабжения в Харьковской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

россия сознательно применяет энергетический террор в период ухудшения погодных условий

- заявил Кулеба.

Напомним

В ночь на 25 декабря россияне ударили по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧПУНН-Одесса
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина